"42 доллара за шмотку": фанаты Final Fantasy XIV возмущены ценами на новый косметический набор

Square Enix снова оказалась в центре критики: на этот раз игроки Final Fantasy 14 в ярости из-за ценника на новый косметический наряд. Свежий комплект одежды под названием Belt-leather Attire, поступивший в продажу в официальном магазине, стал настоящим поводом для скандала — полный набор обойдётся в невероятные 42 доллара.

На первый взгляд, цена в 18 долларов за один комплект может показаться высокой, но привычной для постоянных игроков. Однако оказалось, что это только часть костюма. Чтобы собрать полный образ, включающий перчатки, берет и альтернативную версию наряда, игрокам придётся приобрести ещё два предмета за дополнительные 6 и 18 долларов соответственно. В сумме выходит стоимость, сравнимая с полноценной игрой. И фанаты не стесняются в выражениях.

На Reddit пользователь MrCornflks опубликовал скриншоты магазина, после чего сообщество взорвалось. Один из комментаторов назвал ситуацию «отвратительной», другой — «новым дном», а третий резюмировал кратко и резко: «Это просто ужасно». Учитывая, что MMO-игра живёт за счёт подписок, многим показалось, что Square Enix перешла грань разумного.

Некоторые игроки решили действовать. В попытке подорвать продажи набора, пользователи начали делиться альтернативами из внутриигровых предметов, позволяющих собрать похожий образ без дополнительных вложений. Один из таких — Erik_t91 — предложил использовать Anemos Suspenders, Calfskin Rider’s Gloves, Bouncer’s Holster Slacks и Star Crew Boots. Всё это можно добыть бесплатно, просто играя.

Тем временем Square Enix продолжает утверждать, что остаётся «полностью привержена» обеспечению качественного игрового опыта. Но судя по реакции сообщества, такое «качество» всё чаще вызывает только раздражение.