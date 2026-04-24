Анонсировано следующее крупное дополнение Evercold для Final Fantasy 14

Во время фестиваля Fan Fest 2026 состоялся официальный анонс нового масштабного расширения для многопользовательской ролевой игры Final Fantasy 14. Следующая глава получила название Evercold и выйдет в январе 2027 года. Обновление версии 8.0 положит начало новой сюжетной линии под названием The Godless Realms Saga, которая продолжит события предыдущего дополнения. Подготовка к переходу на новую историю начнется уже на следующей неделе с выходом патча 7.5.

Директор проекта Наоки Ёсида сообщил, что игрокам предстоит отправиться в Осколок 4. Этот мир медленно погибает от распространяющегося льда и холода. Несмотря на морозное название, в Evercold будут представлены самые разнообразные локации, включая поселение кошачьих существ, замки с драконами и новые уникальные эфириты. Разработчики обещают масштабное приключение, которое значительно расширит вселенную игры.

Помимо сюжетного контента, расширение принесет множество изменений в игровой процесс. Разработчики планируют отказаться от системы ежедневных рулеток в пользу еженедельного формата. Также изменится подход к выпуску контента, теперь каждые 2 патча будут формировать 1 сезон. Важным нововведением станет система уровней предметов, которая позволит переносить максимальный показатель экипировки основного класса на другие профессии персонажа. Это даст игрокам больше свободы при смене ролей для участия в рейдах.

В игре появится переработанный пользовательский интерфейс и расширенные возможности кастомизации. Игроки получат цветовую палитру для выбора оттенка глаз, волос и кожи, возможность наслаивать макияж и отключать отображение отдельных деталей брони. Для любителей сражений авторы добавят 3 уровень сложности рейдов для 8 человек, который займет место между обычным и сложным режимами. Также планируется введение системы подбора игроков внутри своего региона.