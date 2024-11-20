Дебютный трейлер мобильной версии Final Fantasy 14 с полным функционалом оригинальной игры

Этим летом Square Enix официально подтвердила слухи о разработке мобильной версии Final Fantasy 14, которые активно циркулировали в игровом сообществе. Компания действительно уже некоторое время работает над переносом популярной фэнтезийной MMORPG на устройства iOS и Android. Однако тогда разработчики ограничились лишь заявлениями. Сегодня же Square Enix представила дебютный трейлер игры, продемонстрировав её геймплей и основные особенности.

Мобильная версия Final Fantasy 14, судя по всему, сохранит весь функционал и возможности оригинальной игры. Графика также будет максимально приближена к полной версии. Основным отличием станет адаптированное управление и собственная система прогрессии. Как пояснили представители Square Enix, перенос прогресса с аккаунта основной версии игры будет невозможен. Однако пользователи смогут связать учетные записи мобильной и основной версий, получив за это уникальные внутриигровые бонусы.

В создании Final Fantasy 14 Mobile приняли участие разработчики оригинальной MMO, включая продюсера серии Наоки Ёсиду. Он курировал проект, помогая адаптировать игру для мобильных устройств, сохранив при этом дух оригинала. Техническую реализацию игры взяла на себя японская студия Lightspeed, известная своей работой над мобильными проектами.

Закрытое тестирование мобильной версии Final Fantasy 14 начнётся уже в ближайшее время, но будет доступно только игрокам в Китае. После завершения тестов разработчики обещают объявить точную дату релиза.