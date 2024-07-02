Директор Final Fantasy 14: Dawntrail извинился за проблемы с ранним доступом

Последнее дополнение Square Enix для Final Fantasy 14, Dawntrail, недавно вышло в ранний доступ для предварительных заказов. К сожалению, не обошлось без проблем. Директор и продюсер Наоки Ёсида в новом сообщении в блоге признал их, принеся «искренние извинения».

В число проблем, о которых идет речь, входит то, что версия Xbox Series X/S становится неотзывчивой при перемещении между полевыми зонами и городами. Ёсида сообщил, что это, вероятно, связано с «явлением, известным как фрагментация памяти». Хотя команда работает над исправлением, необходимо будет установить патч, что требует тестирования и может занять несколько дней.

Фрагментация памяти менее вероятна в мирах с меньшим количеством игроков на экране, поэтому лучше играть в центрах обработки данных Динамис, Шэдоу или Океания. Несколько видов деятельности, таких как Реприза Драконьей Песни, Баллада Менестреля: Владения Синрю и Королева Делюбрум, также сталкиваются с проблемами, при которых заморозка не работает. Клиентский патч также устранит эти проблемы.

Наконец, есть проблема с анимацией некоторых рас, особенно при выполнении таких действий, как Серафизм. Основной виновник — «неправильные значения, вводимые для соответствующих частей во время тонкой настройки графического обновления и других исправлений». Эти проблемы считаются высокоприоритетными, исправление должно выйти в конце этой недели.

Final Fantasy 14: Dawntrail доступна для PS4, PS5, Xbox Series X/S и ПК.