Директор Final Fantasy 14 подтвердил частоту 30 кадров и поддержку клавиатуры на Nintendo Switch 2

На фестивале Final Fantasy 14 Fan Fest 2026 прозвучал 1 важный анонс: популярная многопользовательская игра выйдет на консоли Nintendo Switch 2 в августе 2026 года. Директор и продюсер проекта Наоки Ёсида поделился техническими подробностями порта. В рамках интервью он подтвердил наличие поддержки управления мышью и целевую частоту 30 кадров в секунду для версии игры на Switch 2.

Отвечая на вопросы журналистов, Ёсида заявил: что касается 1 части вопроса о встроенных элементах управления мышью, то да, это поддерживается и это возможно. А по поводу 2 части отвечу, что я еще не пробовал проходить сложные рейды со встроенной мышью. Команда тестировщиков активно проверяет эту функцию перед релизом. При этом для версии на Switch 2 разработчик предпочитает использовать контроллер. Ёсида пояснил: Вы можете выбирать удобный способ игры. Консоль можно поставить в док-станцию для игры на телевизоре, и я думаю, что люди, желающие проходить сложные рейды, захотят сесть и подключить клавиатуру с мышью. Портативный режим отлично подойдет для спокойных занятий, таких как сбор ресурсов или крафт. Это хорошо сочетается с обновлением 8.0 и грядущим дополнением Evercold, где разработчики смещают акцент с цикла активностей длительностью в 1 день на цикл длительностью в 7 дней.

Говоря о производительности игры, Ёсида отметил: Я хочу быть с вами честным, мы очень усердно работаем над оптимизацией для этой платформы и стремимся получить максимальную производительность. Целевым показателем для Final Fantasy 14 на Switch 2 станут 30 кадров в секунду. В густонаселенных городах частота кадров может немного снижаться из-за необходимости отрисовки огромного количества игроков на экране, но в остальном производительность останется стабильной. Ёсида выразил уверенность, что игрокам не придется беспокоиться о технических проблемах.

Для доступа к Final Fantasy 14 на Switch 2 не потребуется подписка Nintendo Switch Online, однако игрокам придется оплачивать отдельную подписку для самой игры. Пользователи, у которых уже есть подписка на других платформах, получат скидку в 50 процентов на оплату версии для Switch 2. Кроме того, бесплатная пробная версия проекта теперь включает контент вплоть до 3 дополнения под названием Shadowbringers и не требует оплаты, хотя в ней присутствуют некоторые внутриигровые ограничения.