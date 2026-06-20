Директор Final Fantasy XIV назвал нынешний кризис одним из самых интересных периодов для игровой индустрии

Несмотря на массовые увольнения, рост бюджетов и стремительное развитие технологий, директор Final Fantasy XIV Наоки Ёсида сохраняет оптимизм. В недавнем интервью Famitsu он заявил, что считает нынешний этап «одним из самых захватывающих времён для игровой индустрии».

По словам Ёсиды, разработчики сегодня сталкиваются с серьёзными вызовами: стоимость создания игр продолжает расти, технологии развиваются всё быстрее, а свободного времени у игроков становится всё меньше. Однако именно эти трудности, по его мнению, заставляют индустрию искать новые решения и двигаться вперёд.

Среди перспективных направлений Ёсида выделил концепции, связанные с интеграцией искусственного интеллекта и серверных технологий в игровой дизайн. По его словам, многие интересные идеи пока существуют лишь в виде внутренних предложений, но он надеется увидеть их реализацию в будущем.