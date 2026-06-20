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Final Fantasy 14 Online 26.08.2013
Ролевая, Мультиплеер, Фэнтези
7.1 290 оценок

Директор Final Fantasy XIV назвал нынешний кризис одним из самых интересных периодов для игровой индустрии

IKarasik IKarasik

Несмотря на массовые увольнения, рост бюджетов и стремительное развитие технологий, директор Final Fantasy XIV Наоки Ёсида сохраняет оптимизм. В недавнем интервью Famitsu он заявил, что считает нынешний этап «одним из самых захватывающих времён для игровой индустрии».

По словам Ёсиды, разработчики сегодня сталкиваются с серьёзными вызовами: стоимость создания игр продолжает расти, технологии развиваются всё быстрее, а свободного времени у игроков становится всё меньше. Однако именно эти трудности, по его мнению, заставляют индустрию искать новые решения и двигаться вперёд.

Среди перспективных направлений Ёсида выделил концепции, связанные с интеграцией искусственного интеллекта и серверных технологий в игровой дизайн. По его словам, многие интересные идеи пока существуют лишь в виде внутренних предложений, но он надеется увидеть их реализацию в будущем.

Индустрия
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