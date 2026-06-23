Фанаты Final Fantasy 14 разработали внутри игры приложение для знакомств с "режимом для взрослых"

Совсем недавно двое энтузиастов-разработчиков создали AetherLove — полноценное приложение для знакомств прямо в Final Fantasy 14 Online. Внутриигровой аналог Tinder, позволяет геймерам искать компаньонов прямо не выходя из Эорзеи и далеко не только это.
До появления этой модификации поиск новых знакомств в игре требовал определенной доли терпения. Игрокам приходилось часами стоять в людных локациях вроде Лимсы Ломинсы, отправлять размытые призывы в общие чаты поиска групп или просто кричать в рупор, полностью раскрывая никнейм своего персонажа незнакомцам. AetherLove меняет эти правила. Приложение работает через стороннюю программу XIVLauncher и открывается прямо в окне игры в виде стилизованной колоды карточек профилей для привычного «свайпа».
Создатели плагина сделали серьезный упор на приватность. Геймеры создают анкеты под вымышленными псевдонимами, а общение происходит в чате со сквозным шифрованием. Настоящее имя персонажа скрыто до тех пор, пока пользователь сам не решит им поделиться при совпадении симпатий.
При заполнении профиля можно указать цель поиска: напарники для сложных рейдов, ролевой отыгрыш, романтические отношения или всё сразу. Разработчики также предусмотрели наличие специального «NSFW-режима» для взрослых пользователей. Данная опция отключена по умолчанию и, по заверению авторов модификации, строго модерируется живыми людьми.
Запуск необычного приложения быстро стал вирусным в социальных сетях. Игроки массово делятся скриншотами самых нестандартных и абсурдных анкет. Если одни пользователи романтично ищут «свою единственную истинную любовь», то другие используют площадку для юмора. Так, огромную популярность обрел профиль представительницы расы ау ра, которая выставила жесткие и специфические требования к партнеру: рост строго ниже 180 сантиметров, отсутствие обоих родителей, ранг не ниже «Мастера» в соревновательных играх League of Legends или Valorant, а также «желательно статус получателя государственных пособий».
не понимаю зачем пихать всякую клубничку во все новые игры? Что, разве порнохаб закрыли?! Щя проверю............ Нет, все так же работает!! Тогда зачем игры марать? В них же дети играют. Вот изза такого детишкам слово "член" приходится обьяснять уже в 8 лет!