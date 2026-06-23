Фанаты Final Fantasy 14 разработали внутри игры приложение для знакомств с "режимом для взрослых"

Совсем недавно двое энтузиастов-разработчиков создали AetherLove — полноценное приложение для знакомств прямо в Final Fantasy 14 Online. Внутриигровой аналог Tinder, позволяет геймерам искать компаньонов прямо не выходя из Эорзеи и далеко не только это.

До появления этой модификации поиск новых знакомств в игре требовал определенной доли терпения. Игрокам приходилось часами стоять в людных локациях вроде Лимсы Ломинсы, отправлять размытые призывы в общие чаты поиска групп или просто кричать в рупор, полностью раскрывая никнейм своего персонажа незнакомцам. AetherLove меняет эти правила. Приложение работает через стороннюю программу XIVLauncher и открывается прямо в окне игры в виде стилизованной колоды карточек профилей для привычного «свайпа».

Создатели плагина сделали серьезный упор на приватность. Геймеры создают анкеты под вымышленными псевдонимами, а общение происходит в чате со сквозным шифрованием. Настоящее имя персонажа скрыто до тех пор, пока пользователь сам не решит им поделиться при совпадении симпатий.

При заполнении профиля можно указать цель поиска: напарники для сложных рейдов, ролевой отыгрыш, романтические отношения или всё сразу. Разработчики также предусмотрели наличие специального «NSFW-режима» для взрослых пользователей. Данная опция отключена по умолчанию и, по заверению авторов модификации, строго модерируется живыми людьми.

Запуск необычного приложения быстро стал вирусным в социальных сетях. Игроки массово делятся скриншотами самых нестандартных и абсурдных анкет. Если одни пользователи романтично ищут «свою единственную истинную любовь», то другие используют площадку для юмора. Так, огромную популярность обрел профиль представительницы расы ау ра, которая выставила жесткие и специфические требования к партнеру: рост строго ниже 180 сантиметров, отсутствие обоих родителей, ранг не ниже «Мастера» в соревновательных играх League of Legends или Valorant, а также «желательно статус получателя государственных пособий».