Final Fantasy 14 анонсирована для Xbox Series X|S - Square Enix планирует выпустить больше игр для Xbox ©

Сегодня компании Square Enix и Microsoft объявили о том, что Final Fantasy XIV наконец-то выходит на Xbox.

Объявление было сделано после презентации следующего расширения Dawntrail. На сцене вместе стояли продюсер и режиссер Наоки Ёсида и генеральный директор Xbox Gaming Фил Спенсер.

Игра выйдет на Xbox Series X|S с более быстрой загрузкой и поддержкой 4K на Series X. Срок выхода - весна 2024 года, но открытое бета-тестирование начнется с патча 6.5X, который должен появиться довольно скоро. Это будет только цифровой релиз, в который войдут все дополнения, включая Dawntrail, когда оно выйдет.

Игроки смогут перейти непосредственно из открытой бета-версии в полный релиз, когда он станет доступен.

Будет поддерживаться кросс-игра, так что игроки на Xbox смогут играть вместе с игроками на PlayStation и PC. Кстати, Фил Спенсер сообщил о дальнейшем сотрудничестве с компанией Square Enix и франшизой Final Fantasy.

Это произошло после нескольких лет переписки, в которой намекалось, но так и не было полностью подтверждено, что игра выйдет на Xbox. Господин Ёсида уже много лет выражает желание выпустить игру на консоли Microsoft, поэтому приятно видеть, что планы наконец-то воплощаются в жизнь.

Кстати, генеральный директор Square Enix Такаси Кирю отметил, что без поддержки Фила Спенсера этот порт был бы невозможен. Он также добавил, что Square Enix планирует выводить свои игры на платформы Xbox "по мере возможности", чтобы ими могли наслаждаться игроки по всему миру.

В настоящее время Final Fantasy XIV доступна для PC, PS5 и PS4.