Final Fantasy 14 Dawntrail добавит две новые DPS-профессии и Ёсида намекнул на одну из них ©

Об этом сообщил геймдизайнер и продюсер Наоки Ёсида (Naoki Yoshida), который рассказал о грядущих событиях на Final Fantasy 14 Fan Fest. Он подтвердил, что их будет два, причем один будет DPS ближнего боя, а другой - кастером.

После симпатичного кинематографичного трейлера, он привел толпу в восторг. Ёсида известен тем, что дразнит грядущий контент своим выбором футболки. Он надел футболку с изображением Бэтмена перед тем, как рассказать о профессии Темного рыцаря, футболку с изображением Багза Банни перед тем, как объявить об играбельной расе Виера, и так далее.

Что же он надел на этот раз? Футболка с изображением Черепашек-ниндзя (Teenage Mutant Ninja Turtles). У нас уже есть класс ниндзя, так что на этот раз он может просто дразнить игроков. Или! Можно подумать о том, что каждая черепашка названа в честь художника, а классы, основанные на профессиях.

К сожалению, это все, что нам остается до одного из ближайших Фан-фестов, которые пройдут в Лондоне, а затем в Токио. Так что придется подождать и посмотреть, не разыгрывает ли он игроков.

Какими бы ни оказались новые классы, вы сможете поиграть в них, когда летом следующего года выйдет патч 7.0 под названием Dawntrail. На данный момент подробностей мало, но известно, что мы отправимся в новую землю под названием Турал, чтобы помочь в кризисе престолонаследия, который разделит Скайонов. Впрочем, все это не так уж серьезно, поскольку Ёсида хочет, чтобы расширение было похоже на лучшие летние каникулы.