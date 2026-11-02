Final Fantasy 14: Evercold показывает новые ледяные подземелья

Компания Square Enix выпустила ещё один трейлер предстоящего дополнения Evercold для MMORPG Final Fantasy XIV. На этот раз разработчики решили отвлечься от демонстрации отдельных локаций и показать подземелья, которые игрокам предстоит исследовать в новом приключении.

Ролик под названием Dungeon Crawl знакомит с несколькими подземельями дополнения. Помимо живописных пейзажей и разнообразного окружения, в кадре появляются противники, с которыми героям предстоит сражаться во время прохождения.

В отличие от предыдущих трейлеров, посвящённых регионам Skiðblaðnir и Sessrymnir, новое видео делает акцент не только на красотах игрового мира, но и на боевых испытаниях. При этом Square Enix пока не раскрывает точное количество новых подземелий и особенности их прохождения.

Evercold выйдет 23 февраля 2027 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Mac и PC в Steam.