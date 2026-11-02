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Final Fantasy 14 Online 26.08.2013
Ролевая, Мультиплеер, Фэнтези
7.1 289 оценок

Final Fantasy 14: Evercold показывает новые ледяные подземелья

GameTrailers GameTrailers

Компания Square Enix выпустила ещё один трейлер предстоящего дополнения Evercold для MMORPG Final Fantasy XIV. На этот раз разработчики решили отвлечься от демонстрации отдельных локаций и показать подземелья, которые игрокам предстоит исследовать в новом приключении.

Ролик под названием Dungeon Crawl знакомит с несколькими подземельями дополнения. Помимо живописных пейзажей и разнообразного окружения, в кадре появляются противники, с которыми героям предстоит сражаться во время прохождения.

В отличие от предыдущих трейлеров, посвящённых регионам Skiðblaðnir и Sessrymnir, новое видео делает акцент не только на красотах игрового мира, но и на боевых испытаниях. При этом Square Enix пока не раскрывает точное количество новых подземелий и особенности их прохождения.

Evercold выйдет 23 февраля 2027 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Mac и PC в Steam.

Трейлеры 46 Обновления 78
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