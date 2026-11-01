Final Fantasy 14 Evercold показывает Sessrymnir - зелёный край на корабле Земли

Компания Square Enix представила ещё один трейлер предстоящего дополнения Evercold для MMORPG Final Fantasy XIV. На этот раз разработчики продемонстрировали новую область под названием Sessrymnir, Realmship of Earth («Сессрумнир, Корабль царства земли»).

В отличие от ранее показанной локации Skiðblaðnir, связанной со стихией ветра, новая территория посвящена земле. Игроков ждут живописные пейзажи с густой зеленью, уютные природные уголки и обширные пещеры, которые предстоит исследовать.

Ролик сосредоточен прежде всего на окружении и атмосфере региона. Подробности о его обитателях, заданиях и роли в основном сюжете разработчики пока не раскрывают.

Интересно, что название Sessrymnir, как и Skiðblaðnir, заимствовано из скандинавской мифологии. Так назывался чертог богини Фрейи, куда попадала часть павших воинов.

Final Fantasy 14 Evercold выйдет 23 февраля 2027 года на PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Mac и PC в Steam.