Final Fantasy 14 может получить кроссовер с ремейком Final Fantasy 7

На фоне успехов и продолжения развития Final Fantasy 14, директор ремейка Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи выразил желание увидеть кроссовер между двумя проектами. В интервью GamesRadar на церемонии Golden Joystick Awards 2024, он поделился своими мыслями о возможном сотрудничестве с руководителем Final Fantasy 14, Наоки Ёсидой (Yoshi-P).

Очевидно, что на данный момент никаких конкретных планов нет, но я думаю, что это была бы отличная идея.

— заявил Хамагучи.

Он отметил, что между ним и Ёшидой сложились доверительные отношения, и они часто обсуждают будущее франшизы Final Fantasy. По его словам они обсуждают разные направления развития франшизы. Результатом их сотрудничества мог бы стать масштабный кроссовер Final Fantasy 14 и Final Fantasy 7 или даже что-то более амбициозное.

Мы отлично работаем вместе, и поэтому есть множество направлений, которые могли бы возникнуть в результате нашего сотрудничества. Я думаю, это было бы очень здорово.

За более чем десятилетнюю историю Final Fantasy 14 стала платформой для множества кроссоверов, включая коллаборации с играми Monster Hunter World и Nier: Automata. Однако включение персонажей и мира Final Fantasy 7 Rebirth могло бы стать настоящим событием для поклонников обеих игр.

Пока никаких официальных подтверждений нет, но Хамагучи и Ёсида не раз обсуждали подобные идеи. Возможно, воплощение кроссовера стоит ожидать после завершения трилогии ремейка Final Fantasy 7, как ранее намекал Yoshi-P.