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Final Fantasy 14 Online 26.08.2013
Ролевая, Мультиплеер, Фэнтези
7.3 266 оценок

Final Fantasy 14 может получить кроссовер с ремейком Final Fantasy 7

Gutsz
Новости

На фоне успехов и продолжения развития Final Fantasy 14, директор ремейка Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи выразил желание увидеть кроссовер между двумя проектами. В интервью GamesRadar на церемонии Golden Joystick Awards 2024, он поделился своими мыслями о возможном сотрудничестве с руководителем Final Fantasy 14, Наоки Ёсидой (Yoshi-P).

Очевидно, что на данный момент никаких конкретных планов нет, но я думаю, что это была бы отличная идея.

— заявил Хамагучи.

Он отметил, что между ним и Ёшидой сложились доверительные отношения, и они часто обсуждают будущее франшизы Final Fantasy. По его словам они обсуждают разные направления развития франшизы. Результатом их сотрудничества мог бы стать масштабный кроссовер Final Fantasy 14 и Final Fantasy 7 или даже что-то более амбициозное.

Мы отлично работаем вместе, и поэтому есть множество направлений, которые могли бы возникнуть в результате нашего сотрудничества. Я думаю, это было бы очень здорово.

За более чем десятилетнюю историю Final Fantasy 14 стала платформой для множества кроссоверов, включая коллаборации с играми Monster Hunter World и Nier: Automata. Однако включение персонажей и мира Final Fantasy 7 Rebirth могло бы стать настоящим событием для поклонников обеих игр.

Final Fantasy 14 остается надежным источником дохода Square Enix, несмотря на другие релизы

Пока никаких официальных подтверждений нет, но Хамагучи и Ёсида не раз обсуждали подобные идеи. Возможно, воплощение кроссовера стоит ожидать после завершения трилогии ремейка Final Fantasy 7, как ранее намекал Yoshi-P.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Yoshemitsu

Слабая превьюшка. Надо было другую брать.

Спойлер

16
shurasick876
4
ДаДжи

да и эта слабая

0
Леший3

ну если бы была задрана маечка до конца. то не слабая! 😀

0
Леший3 ДаДжи

почему это!!!!!

0
ToxAdmn

Жаль, профилям авторов постов нельзя ставить оценки. Я бы оценил этого автора в ЕДИНИЦУ!

0
Wolfenstein

главное побольше жепок с сыськой добавить тогда и на сюжет воощемта пофиг и что там за циферка в названии соответственно тож … что десять , что джвадцать, что пятнадцать - в игруле раздвинули и все ок

-1
shurasick876
-1
Night Strider

ты ведь понимаешь что в игре этого всего нет?

-2