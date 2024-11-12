Final Fantasy 14 остается надежным источником дохода Square Enix, несмотря на другие релизы

Компания Square Enix в этом году выпустила около десятка разнообразных игр, охватывающих самые разные жанры и включающих переиздания и продолжения культовых проектов. Среди них — ожидаемое продолжение ремейка Final Fantasy 7, Visions of Mana, новые версии Dragon Quest и другие. Несмотря на внушительный и разнообразный список релизов, издатель снова не может похвастаться высокой прибылью. Судя по недавнему отчету, главным источником дохода компании остается Final Fantasy 14.

Последний отчет Square Enix показывает, что чистые продажи игр компании за 2024 год снизились. Тем не менее удалось зафиксировать рост операционной прибыли, в основном благодаря выходу дополнения Dawntrail для Final Fantasy 14 Online.

Подсегмент, включающий основные релизы компании, такие как Final Fantasy 16 и Final Fantasy 7: Rebirth, сократился на 16,2 млрд иен в годовом исчислении по чистым продажам и принес убыток в 3,6 млрд иен по операционному доходу. Также снизились продажи в сегменте ПК на 16,2 млрд иен, что привело к убытку в 4,9 млрд иен по операционному доходу.

Основной рост в Square Enix показал сегмент MMO, увеличившийся на 8,5 млрд иен в чистых продажах, с операционным ростом на 3,8 млрд иен. В то время как сегмент HD-игр фактически принес компании убыток в 1,2 млрд иен, MMO-проект обеспечил 13,1 млрд иен операционной прибыли.