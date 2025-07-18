Final Fantasy 14 перестанет поддерживать Windows 10 в октябре, но игра продолжит работать на этой ОС

Square Enix официально подтвердила: поддержка Final Fantasy 14 на Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года. Это решение напрямую связано с завершением официальной поддержки самой операционной системы со стороны Microsoft. Таким образом, культовая MMORPG начнёт новый этап, требуя от игроков обновления до Windows 11.

Компания уточняет: прекращение поддержки не означает, что игра внезапно перестанет работать на Windows 10. Играть по-прежнему будет можно, но Square Enix не гарантирует стабильность или оперативное устранение проблем, связанных с этой ОС. Поддержка будет предоставляться только в исключительных случаях — и только если проблемы явно связаны с взаимодействием игры и системы.

Тем, кто хочет сохранить полный доступ к технической поддержке и будущим обновлениям, рекомендуется перейти на Windows 11 до 15 октября 2025 года. Это также зафиксировано в обновлённых системных требованиях Final Fantasy 14.

Напомним, Microsoft продолжит частично поддерживать Windows 10 до октября 2026 года, но уже на ограниченной основе и при соблюдении определённых условий — в том числе через платные программы расширенной поддержки.

Важно отметить, что в остальном условия игры не меняются. Final Fantasy 14 активно развивается: недавно состоялся релиз на Xbox Series X|S, а в будущем игра появится и на мобильных устройствах — с запуском Final Fantasy 14 Mobile.

Если вы всё ещё на Windows 10, самое время подумать о переходе — чтобы не остаться за бортом одной из самых популярных MMORPG.