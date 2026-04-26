Final Fantasy 14 выйдет на Nintendo Switch 2 в августе 2026 года

На североамериканском Fan Festival компания Square Enix подтвердила, что Final Fantasy IV дебютирует на Switch 2 в августе 2026 года. Этот шаг официально закрепит присутствие популярной MMORPG на новой консоли, расширяя аудиторию проекта и предлагая фанатам портативности свежий способ погружения в игру.

Однако радость от анонса омрачила жесткая политика монетизации: запуск на Switch 2 потребует от игроков покупки отдельной подписки. Владельцам кросс-платформенных аккаунтов (PC, PS, Xbox) придется платить дважды, хотя Square Enix и планирует компенсировать это 50% скидкой. Критики отмечают, что такой подход может пошатнуть целостность экосистемы кроссплея — одного из столпов популярности FFXIV.

Параллельно с подготовкой к запуску на новой платформе команда разработчиков уже планирует будущее контента. Уже в январе 2027 года планируется релиз масштабного дополнения Evercold, которое должно стать следующим крупным этапом в истории игры и привлечь как ветеранов, так и новых пользователей Switch 2.