Final Fantasy 14 зафиксировала новый пик игроков с запуском Dawntrail и выходом на Xbox

Final Fantasy 14 переживает подъём благодаря запуску нового расширения Dawntrail и появлению на Xbox. В результате MMORPG от Square Enix зафиксировала новый пик количества одновременных игроков на всех платформах.

Об этом сообщил Наоки Ёсида, продюсер и директор игры, в посте на официальном сайте, где рассказал о «рекордном количестве одновременных пользователей, которого мы не видели с момента запуска A Realm Reborn в 2013 году».

Если вы помните, A Realm Reborn представляла собой полный перезапуск игры, пришедший на смену оригинальной Final Fantasy 14, вышедшей в катастрофических условиях и вызвавшей весьма негативную реакцию публики. Под руководством Ёсиды проект не только возродился, но и стал одной из самых успешных MMORPG всех времен с более чем 30 миллионами зарегистрированных пользователей. Dawntrail — пятое крупное расширение Final Fantasy XIV. Оно впервые вошло в десятку лучших по доходам в Steam.

Как уже упоминалось, еще одной причиной возобновления успеха является релиз на Xbox Series 21 марта, что должно было значительно увеличить базу пользователей, чтобы приблизить игру к новому рекорду.

К сожалению, Ёсида не раскрыл точных цифр, полученных Dawntrail. Единственные доступные данные — это данные Steam: пик одновременных игроков достигает 92 000 человек, что очень близко к максимуму в 95 100 человек, зафиксированному при запуске Endwalker.

Надо сказать, что отзывы пользователей Steam о расширении не совсем восторженные, поскольку сюжет считается более слабым, чем в последних главах. Надо сказать, что это расширение, открывающее новый повествовательный цикл, поэтому вполне нормально, что оно не имеет такой же реакции, как предыдущее.