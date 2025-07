Final Fantasy 14 завершает сюжет Dawntrail в патче 7.3

Патч 7.3 для Final Fantasy 14, получивший название The Promise of Tomorrow, официально выходит 5 августа. Об этом стало известно из последнего эфира Letter from the Producer, где также показали новый трейлер.

Как ранее сообщала Square Enix, это обновление завершит сюжетное дополнение Dawntrail, а вместе с ним и первую главу нового жизненного цикла игры. Судя по ролику, игроков ждёт немало драмы в королевстве Александрия.

Патч принесёт с собой продолжение основной сюжетной линии, а также множество новинок. Среди них — вторая часть альянс-рейда Echoes of Vana’diel, вдохновлённого Final Fantasy 11, с данжем San d'Oria: The Second Walk. Отсылка оказалась настолько удачной, что сама FFXI сейчас переживает небольшой всплеск популярности — Square Enix даже временно ограничила регистрацию на одном из её серверов из-за перенаселения.

В числе ключевых нововведений: