Final Fantasy 14 завершает сюжет Dawntrail в патче 7.3

Патч 7.3 для Final Fantasy 14, получивший название The Promise of Tomorrow, официально выходит 5 августа. Об этом стало известно из последнего эфира Letter from the Producer, где также показали новый трейлер.
Как ранее сообщала Square Enix, это обновление завершит сюжетное дополнение Dawntrail, а вместе с ним и первую главу нового жизненного цикла игры. Судя по ролику, игроков ждёт немало драмы в королевстве Александрия.
Патч принесёт с собой продолжение основной сюжетной линии, а также множество новинок. Среди них — вторая часть альянс-рейда Echoes of Vana’diel, вдохновлённого Final Fantasy 11, с данжем San d'Oria: The Second Walk. Отсылка оказалась настолько удачной, что сама FFXI сейчас переживает небольшой всплеск популярности — Square Enix даже временно ограничила регистрацию на одном из её серверов из-за перенаселения.
В числе ключевых нововведений:
- Основной сюжет: The Promise of Tomorrow
- Альянс-рейд: Echoes of Vana’diel – San d'Oria: The Second Walk (по мотивам Final Fantasy 11)
- Новый данж: The Meso Terminal
- Новые испытания, включая Unreal Trial
- Новое подземелье сокровищ
- Обновление PvP-режима Crystalline Conflict
- Квесты по улучшению оружия (Phantom Weapons)
- Глубокое подземелье: Pilgrim’s Traverse
- Сюжетные квесты союзного общества Yok Huy
- Новая глава приключений Хильдибранда
- Космические квесты и улучшение инструментов (Cosmic Tools)
- Функция "чатовых пузырей"
- Новое снаряжение для PvP, маунты, минионы и эмоции
- Поддержка дополнительных заданий и голосов для маджонга
🙂