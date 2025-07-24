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Final Fantasy 14 Online 26.08.2013
Ролевая, Мультиплеер, Фэнтези
7.2 273 оценки

Final Fantasy 14 завершает сюжет Dawntrail в патче 7.3

RedDay13 RedDay13

Патч 7.3 для Final Fantasy 14, получивший название The Promise of Tomorrow, официально выходит 5 августа. Об этом стало известно из последнего эфира Letter from the Producer, где также показали новый трейлер.

Как ранее сообщала Square Enix, это обновление завершит сюжетное дополнение Dawntrail, а вместе с ним и первую главу нового жизненного цикла игры. Судя по ролику, игроков ждёт немало драмы в королевстве Александрия.

Патч принесёт с собой продолжение основной сюжетной линии, а также множество новинок. Среди них — вторая часть альянс-рейда Echoes of Vana’diel, вдохновлённого Final Fantasy 11, с данжем San d'Oria: The Second Walk. Отсылка оказалась настолько удачной, что сама FFXI сейчас переживает небольшой всплеск популярности — Square Enix даже временно ограничила регистрацию на одном из её серверов из-за перенаселения.

В числе ключевых нововведений:

  • Основной сюжет: The Promise of Tomorrow
  • Альянс-рейд: Echoes of Vana’diel – San d'Oria: The Second Walk (по мотивам Final Fantasy 11)
  • Новый данж: The Meso Terminal
  • Новые испытания, включая Unreal Trial
  • Новое подземелье сокровищ
  • Обновление PvP-режима Crystalline Conflict
  • Квесты по улучшению оружия (Phantom Weapons)
  • Глубокое подземелье: Pilgrim’s Traverse
  • Сюжетные квесты союзного общества Yok Huy
  • Новая глава приключений Хильдибранда
  • Космические квесты и улучшение инструментов (Cosmic Tools)
  • Функция "чатовых пузырей"
  • Новое снаряжение для PvP, маунты, минионы и эмоции
  • Поддержка дополнительных заданий и голосов для маджонга
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