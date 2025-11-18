Final Fantasy XIV готовится к масштабной эволюции - Наоки Ёсида намекнул на глобальное обновление

Креативный директор Final Fantasy XIV Наоки Ёсида, более известный как Йоши-П, намекнул на возможность масштабного обновления, сравнимого по размаху с переосмыслением игры в «A Realm Reborn». В интервью корейскому изданию Inven он рассказал, что команда планирует переосмыслить все элементы игры «с нуля» для её развития в следующем десятилетии.

«Final Fantasy 14 вступает в своё следующее десятилетие. Мы готовим фан-фестиваль и серьёзные анонсы. С решимостью начать вторую итерацию мы переосмысливаем всё с чистого листа, чтобы развивать игру с новыми целями», — сообщил Ёсида.

Разработчик подчеркнул, что современные MMORPG должны адаптироваться к новым привычкам игроков. В частности, он отметил устаревшие механики вроде еженедельного лимита в 450 аллагийских томов, которые теряют смысл для тех, кто не заинтересован в повышении уровня экипировки. Ёсида предложил возможность использовать тома для обмена на маунтов, редкие предметы и экипировку, что сделает систему более гибкой и интересной для широкой аудитории.

Особое внимание уделяется и новичкам. Ёсида признал, что современные MMORPG требуют слишком много времени для полного погружения, что отпугивает новых игроков. Он выразил желание упростить процесс освоения игры и сделать его более комфортным, чтобы каждый мог получать удовольствие, не тратя сотни часов на прокачку.

Подробности о будущем обновлении и дальнейших планах FFXIV станут известны во время фан-фестивалей, которые пройдут в следующем году. Судя по всему, Square Enix готовит игрокам не просто дополнение, а настоящий ребрендинг опыта MMORPG, который сможет привлечь как ветеранов, так и новых поклонников игры.