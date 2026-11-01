FINAL FANTASY XIV Online: Evercold показывает небесный корабль Ski bla nir - новую локация из дополнения

Компания Square Enix продолжает знакомить игроков с предстоящим дополнением Evercold для Final Fantasy XIV. На этот раз разработчики представили отдельный трейлер новой локации под названием Skiðblaðnir, Realmship of Wind («Скидбладнир, Корабль царства ветра»).

Судя по ролику, игроков ждёт необычная область, тесно связанная со стихией ветра. Особое внимание авторы уделили окружению и атмосферным ночным пейзажам, которые должны подчеркнуть настроение нового региона.

Название Skiðblaðnir отсылает к мифическому кораблю из скандинавских легенд, способному всегда находить попутный ветер. Однако какую роль эта локация сыграет в сюжете Evercold, разработчики пока не уточняют.

Evercold выйдет 23 февраля 2027 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Mac и PC в Steam.