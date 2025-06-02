Final Fantasy XIV теряет игроков: после Dawntrail онлайн продолжает снижаться

MMORPG Final Fantasy XIV переживает постепенный отток активных игроков — это подтверждает свежий анализ, опубликованный энтузиастом LuckyBancho, который с самого запуска игры отслеживает данные о численности активных персонажей. В преддверии выхода патча 7.25, который стал доступен 27 мая, стало известно, что число активно играющих продолжает снижаться — и эта тенденция началась с релиза крупного дополнения Dawntrail в июне 2024 года.
По методике LuckyBancho, активными считаются персонажи выше 70 уровня, у которых за последний период были зафиксированы изменения в параметрах — опыте, уровне, HP и других характеристиках. Это позволяет исключить неактивные аккаунты и ботов, хотя не охватывает всех игроков, особенно тех, кто предпочитает играть на альтернативных персонажах. Тем не менее, результаты дают общее представление о настроениях в сообществе.
Согласно отчету, за последние два месяца количество активных персонажей сократилось примерно с 990 000 до 950 000. Падение не выглядит резким, но подтверждает устойчивую нисходящую динамику, которая продолжается уже почти год. Кроме того, снизилось количество новых созданных персонажей — с 59 000 в марте 2025 года до 50 000. Возвратившихся игроков стало меньше — 150 000 против прежних 170 000. А число тех, кто оставался в игре без перерыва с марта, уменьшилось на 20 000.
Особенно тревожна картина, которую демонстрирует долгосрочный график, охватывающий данные с конца 2011 года. Он показывает, как с течением времени доля неактивных персонажей (обозначенных зелёным цветом) растет, в то время как количество новых и активных игроков (красный и синий цвета) сокращается. Этот тренд усилился именно после выхода Dawntrail, несмотря на рекламную кампанию и обещания свежего контента.
По мнению автора анализа, отток пользователей может быть связан с целым рядом причин: усталостью от текущего игрового цикла, высокой конкуренцией на рынке MMO, а также отсутствием действительно «революционного» контента в последних патчах. Если разработчики из Square Enix не предпримут решительных шагов, количество активных игроков может продолжить снижаться.
Как игравший почти во все версии до Endwalker, новое дополнение выглядело как пляжный эпизод после крайне напряженной арки. То есть мы буквально только что спасали мир от вселенской угрозы и тут - а поплавайте тут, поищите неприятностей на тропическом острове. Не знаю о чем на самом деле сюжет, но предыдущие цикли вымотали ужасно. И геймлейный цикл тоже слегка приелся - по сути вся игра это ежедневный фарм данжей, чтобы выбить лимит на валюту, которая позволяет собрать бронь, чтобы фармить больше данжей для другой валюты, которая дает одевать бронь лучше. И так раз за разом. Новые классы начинаются все с более высоких уровней, а значит привыкать к ним все тяжелее.
Чо лол, проблема истории ДТ не в том что это пляжный эпизод, а что акцент истории поменялся с ВоЛа на протаганистов, никому не хочется смотреть на историю вук'ламат и людей понять можно, потому что комик релиф персонаж когда становится мейн акцентом в истории (и это не как трикстер в духе Данте) зачастую вызывает омерзение и вопросы как можно к этому г**ну серьзезно относиться. Концовка истории кстати вполне себе нормально завершает наяривая любителям пафоса. Современные рейды и экстримы зубодробительные , даж побольше чем тот позор который был в 6.5 на триале или с Альянс рейдами просто вызывающими кринж (хорошая презентация так называемого пантеона богов, который наоборот должен был быть точкой и куда более уместный был бы в нормал рейды учитывая что их 12). Другой вопрос что контент - плагиат. То с 9 финалки понабрали, то буквально очередная фарм лока с ШБР, то альянс рейд - референс на 11. Про новые классы вообще какой-то прям булшит - буквально последние классы от тебя требуют меньше импакта с каждым разом , что там сложного играть на пиктомастере или вайпере - ума не приложу, то же самое было с рипером и сейджом в ев, более менее-душные классы сейчас это паладин и ганбрейкер, астролог и ниндзя, на остальных порог вхождения либо средний, либо низкий.
учитывая что самое пиковое дополнение которое было перед ЕВ вообще популярности взыскало меньше это даже как-то не справедливо, потому что даже ДТ ну на голову выше того что предложило ЕВ с его дырявой концовкой и "околопафосных щей", на которые еще насмотрелись в шбре -> только в шбр и завязка интересная и логично историю поставила в конец. Йошида поднял ставки, а то что тут надо было градус игровой надо было повышать забыл, обидно.
Ну я и говорю, что не играл в последнюю дополняху, меня как-то выжало Endwalker потому что цикл един, он не остановим - фармим данжи, фармим данжи, потом фармим данжи, чтобы фармить рейды, чтобы фармить экстрим рейды, чтобы фармить...
ну так чистое ммо (к тому же без зубодробительного гринда, не сложнее вовского), добро пожаловать -хотя в хайэнд контенте всегда было чем заняться кроме фарма рулеток, экстримов, саважей, ульттимейтов
ну так продажники как регаются так и регаются. еще стада ботов
"высокой конкуренцией на рынке MMO" ...
за месяц поймали всего 500 ботоводов дядь, ты чо , из ляма онлайна это капля в море, да и жить они особо не мешают, проблема коммьюнити финалки зачастую не в рмтшерах