Final Fantasy XIV теряет игроков: после Dawntrail онлайн продолжает снижаться

MMORPG Final Fantasy XIV переживает постепенный отток активных игроков — это подтверждает свежий анализ, опубликованный энтузиастом LuckyBancho, который с самого запуска игры отслеживает данные о численности активных персонажей. В преддверии выхода патча 7.25, который стал доступен 27 мая, стало известно, что число активно играющих продолжает снижаться — и эта тенденция началась с релиза крупного дополнения Dawntrail в июне 2024 года.

По методике LuckyBancho, активными считаются персонажи выше 70 уровня, у которых за последний период были зафиксированы изменения в параметрах — опыте, уровне, HP и других характеристиках. Это позволяет исключить неактивные аккаунты и ботов, хотя не охватывает всех игроков, особенно тех, кто предпочитает играть на альтернативных персонажах. Тем не менее, результаты дают общее представление о настроениях в сообществе.

Согласно отчету, за последние два месяца количество активных персонажей сократилось примерно с 990 000 до 950 000. Падение не выглядит резким, но подтверждает устойчивую нисходящую динамику, которая продолжается уже почти год. Кроме того, снизилось количество новых созданных персонажей — с 59 000 в марте 2025 года до 50 000. Возвратившихся игроков стало меньше — 150 000 против прежних 170 000. А число тех, кто оставался в игре без перерыва с марта, уменьшилось на 20 000.

Особенно тревожна картина, которую демонстрирует долгосрочный график, охватывающий данные с конца 2011 года. Он показывает, как с течением времени доля неактивных персонажей (обозначенных зелёным цветом) растет, в то время как количество новых и активных игроков (красный и синий цвета) сокращается. Этот тренд усилился именно после выхода Dawntrail, несмотря на рекламную кампанию и обещания свежего контента.

По мнению автора анализа, отток пользователей может быть связан с целым рядом причин: усталостью от текущего игрового цикла, высокой конкуренцией на рынке MMO, а также отсутствием действительно «революционного» контента в последних патчах. Если разработчики из Square Enix не предпримут решительных шагов, количество активных игроков может продолжить снижаться.