Геймер потратил 1200 часов, чтобы пройти сложнейшего босса Final Fantasy 14 в одиночку

Игрок под ником Rath Games решил бросить вызов правилам, балансу и здравому смыслу одной из самых популярных MMORPG современности — Final Fantasy XIV. Стример поставил перед собой амбициозную задачу. Он захотел полностью пройти весь контент, испытания и сюжетные арки игры, полагаясь исключительно на собственные силы в стиле правил хардкорного режима Ironman из RuneScape, где запрещена торговля и помощь других игроков.

На протяжении тысяч часов он успешно в одиночку убивал Ифрита и зачищал подземелья, которые задумывались разработчиками для группы. Но добравшись до сюжетной кампании расширения Shadowbringers, игрок наконец натолкнулся на серьёзную трудность.

Камнем преткновения стало печально известное испытание The Dying Gasp, в котором игрокам противостоит финальный босс дополнения — Аид. Из-за механик сражения, заточенных на разделение урона и обязательные кооперативные действия, выжить одним лишь «Воином Света» оказалось физически невозможно.

После тысячи часов соло-игры мы наткнулись на преграду, которую не можем преодолеть... Стена, стоящая перед нами, не была похожа ни на одну предыдущую.

— сокрушался энтузиаст в своем недавнем видео.

Однако вместо того чтобы опустить руки или позвать на помощь случайных игроков, нарушив правила челленджа, геймер пошел на крайние меры. Чтобы обмануть систему Аида, он потратил дополнительные 193 часа, с нуля прокачивая абсолютно нового, второго персонажа. План оказался гениальным: во время битвы Rath Games играл сразу двумя героями одновременно с разных компьютеров/окон, разделив обязанности и, технически, по-прежнему выполняя рейд в гордом одиночестве.

Общее время, потраченное только на то, чтобы добраться до финала битвы с Аидом, составило умопомрачительно 1 201 час. В сообществе с восторгом встретили такую хитроумную, хоть и изнуряющую стратегию, признав убийство "легитимным соло-раном".

В этот момент я купаюсь в лучах своей победы.

— заявил уставший победитель. Впрочем, отдыхать энтузиасту рано. Его следующая, по-видимому недостижимая, цель — в одиночку зачистить весь контент вплоть до конца патча 6.0.