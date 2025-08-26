Глава разработки Final Fantasy XIV: Текущего поколения консолей вполне достаточно

Продюсер и руководитель Final Fantasy XIV, Наоки Йошида, также известный как Йоши-П, высказал свое мнение о будущем консольного рынка. В недавнем интервью порталу Feed4Gamers он заявил, что, с его точки зрения, в данный момент нет острой необходимости в выпуске нового поколения игровых систем.

По словам Йошиды, игроки вполне довольны возможностями текущих платформ. Я считаю, что в новом оборудовании нет особой необходимости, потому что, как мне кажется, люди довольны Xbox Series X/S, PlayStation 5 или Switch 2 — отметил разработчик.

Еще одним важным фактором, по его мнению, является стоимость устройств для конечного потребителя. И, честно говоря, с точки зрения игрока, оборудование обходится дорого — добавил Йошида, подчеркивая финансовую нагрузку на геймеров при смене поколений консолей.

Это заявление прозвучало в контексте обсуждения будущего Final Fantasy XIV и ее потенциального выпуска на следующих консолях. Несмотря на свои слова об отсутствии острой нужды, Йошида подтвердил, что MMORPG, скорее всего, будет оптимизирована и для будущих систем, когда они появятся на рынке, так как это позволит охватить большую аудиторию.