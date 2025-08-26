Глава разработки Final Fantasy XIV: Текущего поколения консолей вполне достаточно

Продюсер и руководитель Final Fantasy XIV, Наоки Йошида, также известный как Йоши-П, высказал свое мнение о будущем консольного рынка. В недавнем интервью порталу Feed4Gamers он заявил, что, с его точки зрения, в данный момент нет острой необходимости в выпуске нового поколения игровых систем.
По словам Йошиды, игроки вполне довольны возможностями текущих платформ. Я считаю, что в новом оборудовании нет особой необходимости, потому что, как мне кажется, люди довольны Xbox Series X/S, PlayStation 5 или Switch 2 — отметил разработчик.
Еще одним важным фактором, по его мнению, является стоимость устройств для конечного потребителя. И, честно говоря, с точки зрения игрока, оборудование обходится дорого — добавил Йошида, подчеркивая финансовую нагрузку на геймеров при смене поколений консолей.
Это заявление прозвучало в контексте обсуждения будущего Final Fantasy XIV и ее потенциального выпуска на следующих консолях. Несмотря на свои слова об отсутствии острой нужды, Йошида подтвердил, что MMORPG, скорее всего, будет оптимизирована и для будущих систем, когда они появятся на рынке, так как это позволит охватить большую аудиторию.
да , не раскрыли пока потенциал еще… как например плойка - сначала четвертая не раскрылась дальше бладборна, потом пятая не раскрылась дальше демон солса… но не стоит останавливаться на двух играх и вместо игр слепить еще одну консоль без игр с железом уровня 2017 года
многие не понимают, что суть не в железе, а интересных играх. Толку от реилистичной графики если с ней большенство игр треш безвкусный и бездушный, все вот надо чтоб прям поры видно было, зачем? Зато нинтендо запускает игры на калькуляторе с графикой до нашей эры и продажи этих игр за 2 рубля больше чем у ААА с их топовой графикой.
Согласен с ним, поколение вот только только по настоящему началось, только пошли игры. Я думаю даже в 27 году запускать системы н.п. рано. Пусть это дикое поколение дотянет до 30 года, вот тогда действительно будет смысл в серьёзном железном обновлении. Заодно до ума доведут все фишки, отполмруют. Новое поколение все же должно быть Вау, а не пфф // Иван Ермошин
Еще один кловун, как инженер сони который тостер-5 проектировал "Ну я это думал 30 фпс норм"
А че тогда в прошлой финалке на пс 5 такое мыло?
Не баг а фича