Йоши-П объяснил, почему молодёжь хуже знакома с серией Final Fantasy

Продюсер и директор Final Fantasy XIV Наоки Ёсида считает, что современным игрокам становится сложнее знакомиться с серией Final Fantasy. По его словам, одна из причин — значительно увеличившиеся интервалы между выходами новых частей.

Ёсида отметил, что сам начал играть ещё во времена Final Fantasy и наблюдал развитие франшизы в реальном времени. Однако у молодых игроков такого опыта нет — новые части выходят гораздо реже, чем раньше, поэтому у нового поколения просто меньше возможностей «вырасти» вместе с серией.

Для сравнения он напомнил, что раньше основные игры франшизы могли выходить с разницей всего в пару лет. Сейчас же после релиза Final Fantasy XVI прошло уже несколько лет, а следующая номерная часть пока даже не анонсирована.

По мнению Ёсиды, это приводит к тому, что молодые игроки чаще выбирают проекты с динамичным экшен-геймплеем и соревновательными онлайн-режимами. На фоне таких предпочтений традиционные JRPG могут казаться менее доступными для новой аудитории.

Именно поэтому Square Enix старается привлекать новых игроков через другие проекты. Одним из них станет мобильная игра Dissidia Duellum Final Fantasy, которая должна объединить поклонников персонажей серии и помочь молодым игрокам познакомиться с миром Final Fantasy.

Ёсида надеется, что подобные проекты помогут создать новое сообщество вокруг франшизы и заинтересовать тех, кто раньше не сталкивался с её играми.