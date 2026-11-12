"Костры памяти по всем серверам": игроки Final Fantasy 14 устроили трогательное прощание с бас-гитаристом Эйкити Иваи

На днях простых игроки MMORPG Final Fantasy 14 объединилось по всему миру, чтобы почтить память бас-гитариста официальной рок-группы игры - The Primals - Эйкити Иваи. Компания Square Enix подтвердила, что 57-летний музыкант скончался 11 ноября, назвав эту потерю огромным шоком для всей команды разработчиков.

Новость вызвала мгновенный отклик среди игроков, ведь еще десять дней назад музыкант выступал на фестивале Fan Festival в Токио. В течение нескольких часов на различных серверах игры развернулись масштабные памятные акции, задействовавшие тысячи пользователей. Главным местом скорби на европейском сервере Omega стала главная площадь приморского города Лимса Ломинса.

Игроки окружили кристалл телепортации плотным кольцом из походных костров и часами сидели плечом к плечу. На японских мирах фанаты столпились вокруг светящейся статуи огненного божества Ифрита, зажигая красные световые палочки и воссоздавая атмосферу первых рядов рок-концерта. В регионе Океания игроки устроили многочасовое безмолвное бдение посреди сияющих цветочных полей локации Элпис, а барды на других серверах организовали специальные памятные концерты.

Фанат Final Fantasy 14 уже далеко не первый раз показывает общую сплоченностью перед утратой. Ранее серверы игры заполнялись тысячами темных рыцарей с зажженными кострами в память о создателе культовой манги «Берсерк» Кэнтаро Миуре в 2021 году, а в 2024 году сообщество аналогичным образом почтило память автора Dragon Ball Акиры Ториямы.