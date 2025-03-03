Наоки Ёсида покинул совет директоров Square Enix, но остается в компании

Square Enix обновила список руководителей, и Наоки Ёсида больше не занимает пост исполнительного директора. Геймдиректор Final Fantasy 14 работал в совете директоров с 2015 года, а в 2018-м получил исполнительную должность.
Теперь он остается только исполнительным продюсером, что может говорить о понижении статуса. Однако возможно, что Ёсида сам решил покинуть совет, чтобы больше времени уделять разработке игр. В 2023 году он признавался, что хотел бы уйти с этой должности, но Square Enix не позволила ему это сделать.
Несмотря на кадровые перестановки, Final Fantasy XIV остается финансово успешной, а дополнение Dawntrail и ремейк Dragon Quest III HD-2D способствовали росту доходов компании.
Скворечникам бы делать те игры о которых годами просят то-же Деус новый или ремейк первого, но нет мы будем выкатывать то что нафиг никому не нужно а потом увольнять сотрудников.
Они продали все западное направления, и теперь не принадлежат Deus ex и Tomb raider и Legacy of Kain итд. У них остались только японские бренды, так что увы и ах.
Пусть Котика подбирают, он впарит их лоху Фильке за 70 лярдов)