Наоки Ёсида покинул совет директоров Square Enix, но остается в компании

Square Enix обновила список руководителей, и Наоки Ёсида больше не занимает пост исполнительного директора. Геймдиректор Final Fantasy 14 работал в совете директоров с 2015 года, а в 2018-м получил исполнительную должность.

Теперь он остается только исполнительным продюсером, что может говорить о понижении статуса. Однако возможно, что Ёсида сам решил покинуть совет, чтобы больше времени уделять разработке игр. В 2023 году он признавался, что хотел бы уйти с этой должности, но Square Enix не позволила ему это сделать.

Несмотря на кадровые перестановки, Final Fantasy XIV остается финансово успешной, а дополнение Dawntrail и ремейк Dragon Quest III HD-2D способствовали росту доходов компании.