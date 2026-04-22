Неофициальная статистика показывает значительный отток игроков в Final Fantasy 14 перед анонсом версии 8.0

Многопользовательская игра Final Fantasy 14 находится не в лучшей форме после выхода дополнения Dawntrail. Спустя почти 2 года после релиза проект собирает в основном отрицательные отзывы, а активная аудитория продолжает сокращаться. Об этом свидетельствуют данные неофициальной переписи, которую регулярно проводит поклонник игры под ником Lucky Bancho, собирая открытую статистику с платформы The Lodestone.

Всего 2 месяца назад автор отчета фиксировал рост на 110 000 пользователей, когда количество активных игроков увеличилось с 820 000 до 930 000. Однако сейчас статистика показывает, что активная база значительно сократилась примерно на 160 000 человек и теперь составляет около 770 000 персонажей. Стоит отметить, что эти цифры не являются абсолютно точными. Статистика собирается на основе открытых данных об изменениях очков здоровья, получении достижений, а также регистрации новых ездовых животных и питомцев. Теоретически пользователи могут играть долгое время, не получая новых достижений, но падение на 160 000 выглядит масштабным.

Сообщество активно обсуждает эту статистику на платформе Reddit и других площадках. Как отмечает 1 из игроков, Final Fantasy 14 не может позволить себе еще 1 провальное дополнение, так как Dawntrail уже оттолкнуло 2/3 аудитории от пиковых показателей периода Endwalker. Пользователи считают, что дальнейшая судьба проекта во многом зависит от того, как публика воспримет трейлер и анонс версии 8.0.

В социальных сетях фанаты надеются на скорое возвращение аудитории. Поклонники подчеркивают, что сейчас идет конец жизненного цикла текущего дополнения. Ожидается, что выход патча 7.5 на некоторое время вернет часть игроков. Главный анонс обновления 8.0 должен состояться уже на этой неделе в рамках крупного мероприятия Fan Fest от компании Square Enix.