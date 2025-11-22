ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 14 Online 26.08.2013
Ролевая, Мультиплеер, Фэнтези
7.2 280 оценок

Panasonic выпустила нагрудную акустическую систему для фанатов Final Fantasy XIV

Simple Jack Simple Jack

Коллаборация для фанатов FFXIV с фирменным дизайном и игровыми эффектами скоро поступит в продажу.

Японский бренд Panasonic представил лимитированную версию нагрудной акустики SoundSlayer SC-GNW10S-FF, созданную специально для фанатов Final Fantasy XIV.

Модель сохранила конструкцию оригинального гаджета под названием SC-GNW10S с четырьмя динамиками и объёмным звучанием, но получила полный набор декоративных элементов по мотивам игры, включая символы ролей, оформление передатчика в стиле метеора и особую упаковку с артами дополнения Golden Legacy.

Устройство работает по выделенному каналу 2,4 ГГц с низкой задержкой. LED-подсветка меняет цвет в зависимости от роли: синий — танк, зелёный — хил, красный — дамагер. Panasonic также встроила игровые аудиоэффекты. Мелодия запуска выполнена в стиле Prelude, а переключение режимов сопровождается звуком Duty Finder. Вдобавок доступно фирменное приложение с тематическим оформлением, анимированными персонажами и настройкой эквалайзера.

Продажи Panasonic SoundSlayer FFXIV стартуют в Японии 11 декабря 2025 года по цене 35 200 иен (~18 тысяч рублей). Модель будет продаваться до конца 2026 года или до исчерпания запасов, поскольку партия ограниченная.

Комментарии:  6
ant 36436

Похоже на крышку унитаза

3
Noowners

))))) думаю здесь многие смогут приспособить под себя:

1
Neko-Aheron

Мне напомнило подушку для машины под шею

DezkQ

Это и есть ортопедическая подушка, с динамиками, для тех кто не хочет уши греть, вообще решение интересное, ухи не потеют и не заткнуты, дискомфорта не вызывает как затычки и на весь дом не орёт как колонки, ну плюсом должно быть легче ориентировать на звук.

Neko-Aheron DezkQ

Если нормальный объемный звук, действительно вещь отличная

2
DezkQ Neko-Aheron

Ну ценник в принципе приемлемый, как у неплохих мониторов.

Вопрос качества канеш открытый, хотя панасоник вроде.