Panasonic выпустила нагрудную акустическую систему для фанатов Final Fantasy XIV

Коллаборация для фанатов FFXIV с фирменным дизайном и игровыми эффектами скоро поступит в продажу.

Японский бренд Panasonic представил лимитированную версию нагрудной акустики SoundSlayer SC-GNW10S-FF, созданную специально для фанатов Final Fantasy XIV.

Модель сохранила конструкцию оригинального гаджета под названием SC-GNW10S с четырьмя динамиками и объёмным звучанием, но получила полный набор декоративных элементов по мотивам игры, включая символы ролей, оформление передатчика в стиле метеора и особую упаковку с артами дополнения Golden Legacy.

Устройство работает по выделенному каналу 2,4 ГГц с низкой задержкой. LED-подсветка меняет цвет в зависимости от роли: синий — танк, зелёный — хил, красный — дамагер. Panasonic также встроила игровые аудиоэффекты. Мелодия запуска выполнена в стиле Prelude, а переключение режимов сопровождается звуком Duty Finder. Вдобавок доступно фирменное приложение с тематическим оформлением, анимированными персонажами и настройкой эквалайзера.

Продажи Panasonic SoundSlayer FFXIV стартуют в Японии 11 декабря 2025 года по цене 35 200 иен (~18 тысяч рублей). Модель будет продаваться до конца 2026 года или до исчерпания запасов, поскольку партия ограниченная.