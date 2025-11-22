Panasonic выпустила нагрудную акустическую систему для фанатов Final Fantasy XIV

Коллаборация для фанатов FFXIV с фирменным дизайном и игровыми эффектами скоро поступит в продажу.
Японский бренд Panasonic представил лимитированную версию нагрудной акустики SoundSlayer SC-GNW10S-FF, созданную специально для фанатов Final Fantasy XIV.
Модель сохранила конструкцию оригинального гаджета под названием SC-GNW10S с четырьмя динамиками и объёмным звучанием, но получила полный набор декоративных элементов по мотивам игры, включая символы ролей, оформление передатчика в стиле метеора и особую упаковку с артами дополнения Golden Legacy.
Устройство работает по выделенному каналу 2,4 ГГц с низкой задержкой. LED-подсветка меняет цвет в зависимости от роли: синий — танк, зелёный — хил, красный — дамагер. Panasonic также встроила игровые аудиоэффекты. Мелодия запуска выполнена в стиле Prelude, а переключение режимов сопровождается звуком Duty Finder. Вдобавок доступно фирменное приложение с тематическим оформлением, анимированными персонажами и настройкой эквалайзера.
Продажи Panasonic SoundSlayer FFXIV стартуют в Японии 11 декабря 2025 года по цене 35 200 иен (~18 тысяч рублей). Модель будет продаваться до конца 2026 года или до исчерпания запасов, поскольку партия ограниченная.
Похоже на крышку унитаза
))))) думаю здесь многие смогут приспособить под себя:
Мне напомнило подушку для машины под шею
Это и есть ортопедическая подушка, с динамиками, для тех кто не хочет уши греть, вообще решение интересное, ухи не потеют и не заткнуты, дискомфорта не вызывает как затычки и на весь дом не орёт как колонки, ну плюсом должно быть легче ориентировать на звук.
Если нормальный объемный звук, действительно вещь отличная
Ну ценник в принципе приемлемый, как у неплохих мониторов.
Вопрос качества канеш открытый, хотя панасоник вроде.