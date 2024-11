Патч 7.1 для Final Fantasy XIV: Dawntrail выйдет 12 ноября

Сегодня объявили, что патч 7.1 под названием «Crossroads» выйдет 12 ноября. Вместе с объявлением даты выхода первого крупного обновления Final Fantasy XIV: Dawntrail был выпущен новый трейлер, демонстрирующий часть контента, который появится вместе с обновлением, включая долгожданный кроссовер-рейд с Final Fantasy 11.

Трейлер длится чуть больше трех минут и демонстрирует кроссоверный рейд Альянса «Echoes of Vana'diel» с Final Fantasy XI, первой MMORPG Square Enix. Первый рейд в серии будет называться «Jeuno: The First Walk», он будет реализован в предстоящем патче, в котором оба знаковых мира FFXIV и Final Fantasy XI объединятся, чтобы создать знаковую битву на 24 игрока. Игроки смогут погрузиться в мир Вана'диэля в этой первой части рейда Альянса, а в будущем появятся дополнительные крылья рейда.

Кроме того, Наоки Ёсида (Yoshi-P) также продемонстрировал предстоящий рейд Ultimate-сложности на 8 игроков, который появится в патче 7.11. До этого еще довольно далеко, но это заставляет игроков волноваться о предстоящем контенте, который будет добавлен в будущих патчах. Кроме того, игроки увидели первый контент для сражений Chaotic-сложности на 24 игрока, который появится через неделю после патча 7.15.

Вникая в подробности того, что будет в патче 7.1 FFXIV: Dawntrail, каждый найдет себе занятие по душе. Как и в большинстве новых крупных патчей, игроки смогут продолжить выполнение заданий основного сценария (MSQ).

Для тех, кто предпочитает групповой контент и любит пробовать и получать новое снаряжение, будет новое подземелье под названием Yuweyawata Field Station, в которое можно будет погрузиться. Как уже упоминалось выше, есть также Echoes of Vana'diel - Jeuno: The First Walk 24-player Alliance Raid. Кроме того, есть также новое испытание под названием The Minstrel's Ballad: Sphene's Burden.

Новый контент будет добавлен на базовом уровне сложности, чтобы дать игрокам время привыкнуть к механике, не беспокоясь об увеличении сложности. Однако для тех, кто предпочитает вызов, есть также новое испытание Unreal Trial, в котором вы сразитесь с Бьякко в испытании Jade Stoa на уровне 100.

Также будет новый Ultimate Raid для тех, кто любит работать в большой группе людей, чтобы выполнять цели, и это перенесет игроков в Futures Rewritten Ultimate Raid. Это лишь верхушка айсберга контента, который доступен, так как будут также другие побочные квесты и задания для персонажей, таких как Хильдибранд, а также новые обновления жилья для тех, кто любит иметь настроенную область для проживания.