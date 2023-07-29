Первые скриншоты и подробности дополнения Dawntrail для Final Fantasy 14 - игра получит графическое обновление ©

После анонса нового дополнения Dawntrail для Final Fantasy XIV компания Square Enix представила множество подробностей, скриншотов и видеороликов.

Начнем с того, что продюсер и геймдиректор Наоки Ёсида поделился обновленным видом новой карты Хайделина, расширенной к западу от Впадины Индиго и включающей "Новый мир", землю Турал.

Начнем с того, что продюсер и геймдиректор Наоки Ёсида поделился обновленным видом новой карты Хайделина, расширенной к западу от Впадины Индиго и включающей в себя "Новый мир" - земли Турал.

Square Enix показала первый новый город-хаб в области под названием Йок-Урал, который получил название Тулиоллал. Кстати, мы также слышали, что в игре будет еще несколько городов, но сегодня мы видим только этот. Этот город является столицей федерального государства, и управляет им двухголовый Мамол-Джа по имени Гулол-Джа-Джа. Город полон разнообразия и активно торгует со Старым Шарлаяном через налаженный морской путь.

Также мы можем увидеть несколько скриншотов, включающих порт и рынок Тулиоллала, а также ночной вид. Графическое обновление, обещанное в версии 7.0, демонстрирует больше объектов на экране и более качественные тени. Кстати, мы узнали, что в новом мире есть много мест, где игроки смогут поплавать.

Затем мы знакомимся с новыми территориями, начиная с горного района Уркопача. Когда-то это был центр древней империи гигантов. Мы видим поселение, которое также демонстрирует визуальные улучшения, особенно в тенях и листве.

Далее - Як Т'эль, куда можно добраться из Тулиоллала на дирижабле. Это лесной массив, разделенный на высокие и низкие участки, которые имеют совершенно разную энергетику. Здесь расположены поселения Хротгар и Мамул Джа. И снова мы видим скриншоты местной деревни.

Затем мы знакомимся с новым союзным племенем, с которым нам предстоит встретиться, - Пелупелу, вернувшимся из Final Fantasy X. Это миниатюрная раса, носящая маски. Они искусные торговцы и известные производители напитков.

Затем господин Ёсида представил дополнительные материалы, которые появятся в версии 7.0. Максимальныый уровень будет увеличен до 100 с нынешних 90 для классов профессий и собирателей/крафтеров. Будут и две новые профессии, но сегодня они не были объявлены. Тем не менее, мы узнали, что оба они будут DPS: один - ближнего боя, другой - магического.

Господин Ёсида был одет в футболку с изображением Черепашек-ниндзя, что, предположительно, является намеком на одну из новых профессий. Конечно, это не может быть ниндзя, потому что ниндзя в игре уже есть. В общем, думайте, что хотите.

Расширение будет включать в себя новые подземелья, причем их будет так много, как игроки привыкли ожидать от расширения Final Fantasy XIV.

Появится множество новых предметов снаряжения и рецептов для собирателей и ремесленников, а также обширный контент, посвященный новому образу жизни, аналогичный Island Sanctuary.

Появятся новые варианты подземелий, новый рейд для альянса, новый рейд для 8 игроков и новый Ultimate Raid. Интересно, что господин Ёсида отметил, что новый рейд Альянса будет "еще более похожим на Final Fantasy". Кроме того, в очередной раз будут обновлены PvP, включая Crystal Conflict, Frontline (с новыми картами) и Rival Wings.

Blue Mage получит собственное обновление, а наш любимый неуклюжий детектив вернется с "Непостижимо дальнейшими приключениями Хильдибранда". Рассматриваются новые планы для Deep Dungeons, но разработчики также рассматривают возможность создания совершенно нового боевого контента. Наконец, будет выпущено обновление для Gold Saucer.

Настало время взглянуть на анонсированное ранее графическое обновление. Цель обновления - "улучшить эстетическую привлекательность игры", включая текстуры и тени с более высоким разрешением и улучшенное качество материалов, сохранив при этом общий вид, который так нравится игрокам.

При этом важно, чтобы образ, который сложился у игроков, не изменился, чтобы персонажи не стали фотореалистичными. Ниже вы можете увидеть новый видеоролик (записанный пользователем YouTube GamersPrey), но следует помнить, что он все еще находится в стадии разработки, и мы можем ожидать еще более высокого качества, когда выйдет расширение. Основными улучшениями являются текстуры волос, улучшенная кожа и реалистичные глаза.

Поскольку в игре представлено невероятное количество снаряжения, существующие наборы будут постепенно обновляться в течение всех обновлений 7.X. NPC и локации также будут постоянно улучшаться. В видеоролике также демонстрируются улучшения окружения. Хотя старые сцены не сразу получат дополнительные элементы, они все равно выиграют при запуске расширения благодаря улучшению освещения и теней.

Еще одним важным улучшением является озеленение, и вы можете увидеть разницу в видеоролике. Она будет автоматически добавляться по всему миру.

Улучшения не ограничиваются только графикой. Система окраски будет усовершенствована: игроки смогут применять два красителя к каждому предмету снаряжения. Это касается как можно большего числа предметов снаряжения. Обновление старого снаряжения будет происходить постепенно.

Очки станут отдельным предметом экипировки, который будет отделен от головных уборов. При этом они не будут функциональным снаряжением и не будут занимать место в арсенале снаряжения. Это чисто модные предметы.

После выхода расширения, во время серии обновлений 7.X, лимит предметов мебели на жилье будет увеличен.

Неизбежно немного повысятся и системные требования. Минимальные и рекомендуемые спецификации вы можете найти ниже. PlayStation 4 будет по-прежнему поддерживаться.

Интересно, что мы также видим не доработанную систему "Strategy Board", которая позволит вам и вашим товарищам визуализировать стратегии при прохождении группового контента.

В настоящее время Final Fantasy XIV доступна для PC, PS5 и PS4, а версия для Xbox Series X|S была анонсирована только сегодня. Уже известно, что расширение выйдет летом 2024 года.