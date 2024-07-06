По слухам, мобильная Final Fantasy 14 находится в разработке

Final Fantasy 14 продолжает приносить огромные деньги компании Square Enix, чего никто не мог предположить после ее неудачного запуска в 2010 году, и даже сейчас MMORPG продолжает набирать обороты. После долгожданного выхода на Xbox Series X/S в начале этого года, MMO недавно представила свое новое расширение Dawntrail, и, похоже, на подходе еще более значимые события.

Известный инсайдер Kurakasis заявил на форумах Exputer, что мобильная версия Final Fantasy 14 находится в разработке. Портированием якобы занимается компания Tencent, с которой Square Enix заключила стратегический альянс еще в 2018 году.

Утверждается, что изначально Tencent и Square работали над неанонсированной игрой NieR для мобильных устройств, но этот проект был отложен, и теперь ведется работа над переносом Final Fantasy 14 на мобильные устройства.