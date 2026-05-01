Поддержка Final Fantasy 14 на PlayStation 4 завершится после выхода обновления 8.3

В рамках презентации на мероприятии Final Fantasy 14 Fan Fest руководитель и продюсер игры Наоки Ёсида сообщил о планах по постепенному прекращению поддержки версии проекта для консоли PlayStation 4.

Ёсида подчеркнул, что следующее масштабное дополнение под названием Evercold, релиз которого запланирован на январь 2027 года вместе с патчем 8.0, будет полностью доступно на PlayStation 4. Данная платформа также продолжит получать пострелизные обновления. По словам разработчика, текущие прогнозы показывают, что поддержка продлится примерно до выхода патча 8.3, который ожидается в начале 2028 года.

Главной причиной такого решения стал постоянно увеличивающийся размер клиента игры. Разработчик отметил, что хотя сотрудничество с инженерами Sony позволило дополнительно преодолеть ограничения оборудования, в скором времени физически уместить всю Final Fantasy 14 на жесткий диск PlayStation 4 станет невыполнимой задачей. С учетом визуального апгрейда в дополнении Dawntrail и патче 7.0 в 2024 году устройству, которому уже почти 13 лет, становится все труднее справляться с нагрузкой. Изменений системных требований для ПК в ближайшее время не предвидится, поэтому Ёсида дал игрокам 1 совет: у вас есть 2 года, чтобы накопить на PlayStation 5.

Во время интервью Наоки Ёсида прояснил слухи среди фанатов. Он заявил: многие пользователи в социальных сетях писали, что мы закрываем сервера для PlayStation 4 ради перехода на Switch 2, но это совершенно не так. Переход связан исключительно с аппаратными ограничениями устаревшей консоли. Объем данных достигает предельных значений, и вскоре железо просто не сможет их обрабатывать.

Хотя поддержка продлится как минимум до выхода обновления 8.3, разработчики просят аудиторию постепенно готовиться к переходу на современное оборудование. Ёсида добавил: мы не говорим о немедленном прекращении поддержки PlayStation 4, на этом мы хотим сделать особый акцент. Ситуация осложняется тем, что с момента выхода PlayStation 5 прошло почти 6 лет, а стоимость устройства за это время только увеличилась. Цены на комплектующие для ПК также остаются высокими. Тем не менее консоли прошлого поколения постепенно приходит время уйти на покой.