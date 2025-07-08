Продюсер Final Fantasy 14 и 16 стал разработчиком благодаря Марио

Наоки Ёсида, широко известный фанатам как Yoshi-P, — ключевая фигура в современной истории Final Fantasy, вдохнул новую жизнь в Final Fantasy XIV и курировал Final Fantasy XVI. В недавнем интервью изданию Famitsu он раскрыл, что путь в игровую индустрию начался у него с культовой игры Mario Bros. на Famicom (японский аналог NES).

«Причина, по которой я захотел создавать видеоигры, восходит к тому времени, когда я играл в Mario Bros. на Famicom, и с тех пор ничего не изменилось», — признался Ёсида. Какая именно часть Марио вдохновила будущего разработчика — классический аркадный Mario Bros. или революционный Super Mario Bros. — он не уточнил. Но факт остаётся фактом: именно эта игра посеяла первое зерно мечты о разработке.

Однако любовь к созданию историй родилась позже — благодаря Властелину колец, который Ёсида прочитал ещё в младшей школе, и японским RPG, таким как Dragon Quest и Final Fantasy. Особенно его потрясла Dragon Quest III: «Не могу поверить, что могу пережить такие приключения благодаря истории, рассказанной в видеоигре», — вспоминает он. Падение в Алефгард и осознание, что ты определяешь судьбу героя, стало для него поворотным моментом.

Ёсида также отметил влияние кинематографичности Final Fantasy и глубоких тем из Tactics Ogre, что в будущем отразилось в его собственных проектах.

Таким образом, путь Yoshi-P — это квинтэссенция японской игровой культуры: от простого прыжка Марио до масштабных саг с глобальными конфликтами.