Ранний доступ к Final Fantasy 14: Dawntrail уже открыт

Свежее дополнение для Final Fantasy 14 от Square Enix, Dawntrail, уже доступно в раннем доступе для предзаказавших на Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC. Все остальные смогут начать играть 2 июля, а пока был представлен новый трейлер. В нем комик Рис Дарби в роли временного заместителя директора Турализма рассказывает о достопримечательностях и звуках Турала.

После событий Endwalker и различных обновлений сюжета в Dawntrail Воин Света и некоторые из Скионов отправляются в Турал, "Новый мир".

Расширение включает в себя новые подземелья, зоны, рейды и две новые профессии - Гадюка и Пиктомант, - а также увеличенный лимит уровней, женщин расы Хротгар и многое другое.