Разработчики Final Fantasy 14 облегчат рейды, чтобы геймеры могли играть в другие игры ©

Разработчики из студии Square Enix оказались чрезвычайно понимающими создателями, которые не только признаю существование других игр, но и всячески поощряют их. В качестве доказательства своих слов, они собираются значительно облегчить прохождение рейдов в популярной ММО Final Fantasy 14. Игрокам станет намного легче получать мощную экипировку и они смогут оценить вышедшие новинки.

На недавней прямой трансляции, которая была посвящена грядущему обновлению для Final Fantasy 14, продюсер и геймдиректор игры Наоки Ёсида рассказал о главном нововведении патча и его отношении к другим проектом. Как признался разработчик, он сам является большим поклонником игр разных жанров. Иногда у него не хватает времени на все ожидаемые новинки и любимые игры-сервисы, именно поэтому он хочет облегчить Final Fantasy 14.

Я не хочу, чтобы рейды занимали целую вечность и привязывали вас к себе в Final Fantasy 14, когда вокруг выходит так много замечательных игр.

— заявил Наоки Ёсида, геймдиректор Final Fantasy 14.

Как отметил Ёсида, в Final Fantasy 14 было принято решение убрать выпадение дубликатов в рейдах и повысить шанс выпадение ценного лута. Это должно значительно снизить время фарм необходимого снаряжения.

Новый патч с улучшенными рейдами для Final Fantasy 14 выйдет 23 мая 2023 года.