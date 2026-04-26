Руководитель Final Fantasy 14 допустил выход одиночной версии игры

Руководитель и продюсер Final Fantasy 14 Наоки Ёсида рассказал о вероятности появления одиночного ответвления популярной многопользовательской игры. Во время сессии вопросов и ответов на мероприятии Final Fantasy 14 Fan Festival 2026 разработчик признался, что задумывался о создании одиночной версии проекта.

По словам Ёсиды, многие поклонники серии до сих пор избегают онлайновых частей, несмотря на успех Final Fantasy 11 и Final Fantasy 14. Разработчик отметил, что некоторые фанаты рассуждают так: онлайновая Final Fantasy не является настоящей Final Fantasy. Наоки подчеркнул, что хотел бы привлечь еще хотя бы 1 человека, чтобы тот смог насладиться историей мира игры.

Однако на данный момент существуют серьезные логистические препятствия. Ёсида объяснил, что команда, способная сделать лучшую одиночную игру по этой вселенной, это текущий коллектив разработчиков Final Fantasy 14. Сейчас они полностью заняты поддержкой многопользовательского проекта. Продюсер добавил, что команда могла бы подумать о создании такой игры только в будущем, например, после завершения своей работы над Final Fantasy 14.