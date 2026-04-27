Руководитель разработки Final Fantasy 14 пообещал обсудить с командой ползунок для настройки размера ягодиц

Продюсер и руководитель разработки Final Fantasy 14 Наоки Ёсида пообещал обсудить с командой создателей MMO 1 из самых востребованных функций. Речь идет о ползунке для настройки размера ягодиц персонажей. Этот вопрос был поднят сообществом на фестивале Fan Fest 2026 в Анахайме.

Как заявил Ёсида через переводчика, разработчики действительно пытались рассмотреть эту возможность, но теперь, когда графическое обновление завершено, он намерен еще 1 раз вернуться к этому вопросу, обсудить его с ведущими техническими художниками и специалистами по моделям персонажей, и он обещает это сделать.

При этом руководитель предупредил фанатов о возможных технических проблемах. Увеличение этой части тела может повлиять на игру так, к чему сообщество может быть не готово. Ёсида объяснил свою позицию, отметив, что если сделать ягодицы большими, а у персонажа на боку висят ножны с мечом или за спиной развевается плащ, то излишне выдающиеся формы приведут к тому, что текстуры начнут пересекаться и проходить друг через друга.

Несмотря на предупреждения о графических артефактах, заявление вызвало бурные овации у публики. Судя по реакции зала, игроки готовы мириться с тем, что их оружие или одежда будут проваливаться сквозь модели персонажей ради получения 1 желаемой настройки внешности в Final Fantasy 14.