Создатель Final Fantasy XIV не собирается на пенсию - у него еще много идей для новых игр

Наоки Ёсида, более известный среди игроков как Yoshi-P, заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшем будущем. Продюсер и директор Final Fantasy XIV признался, что по-прежнему полон идей и намерен продолжать активно работать над новыми проектами.

В рамках специального выпуска журнала Famitsu, посвященного 40-летию издания, Ёсиду спросили о его будущих целях и планах. В ответ разработчик подчеркнул, что не думает о выходе на пенсию и хочет продолжать развивать Final Fantasy XIV.

По словам Yoshi-P, у него накопилось множество игровых концепций, которые пока существуют лишь в виде проектных предложений. Он надеется, что однажды эти идеи смогут превратиться в полноценные игры. Среди них есть и проекты, связанные с использованием искусственного интеллекта и серверных технологий.

Разработчик также отметил, что, несмотря на непростую ситуацию в игровой индустрии, его не пугают растущие бюджеты, технологические изменения и высокая конкуренция. Напротив, он считает нынешний период одним из самых интересных для создания новых игр.

Наоки Ёсида работает в индустрии с конца 1990-х годов, а последние 16 лет остается одной из ключевых фигур Final Fantasy XIV. Ранее он уже говорил, что хотел бы видеть развитие MMORPG даже после того, как однажды покинет проект.