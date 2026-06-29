Square Enix объяснила успех рейдов Arcadion в Final Fantasy 14 - авторы отказались от "слишком комфортного" дизайна

Разработчики Final Fantasy XIV рассказали, почему серия рейдов Arcadion из дополнения Dawntrail получила столь теплый прием среди игроков. По словам помощника директора игры Цуёси Йокозавы, команде пришлось пересмотреть собственную философию разработки, поскольку чрезмерное стремление сделать контент комфортным начало ограничивать творческие идеи.

Йокозава отметил, что во времена рейдов Pandæmonium разработчики сознательно снижали уровень стресса и делали сражения максимально доступными. Такой подход действительно помог привлечь больше игроков, однако со временем привел к неожиданному эффекту: битвы стали ощущаться слишком предсказуемыми, а у опытных рейдеров оставалось меньше возможностей проявить мастерство.

Именно поэтому при создании Arcadion команда решила обратиться к принципам эпохи Heavensward и знаменитой серии рейдов Alexander. Вместо того чтобы ставить во главу угла удобство, Square Enix сосредоточилась на создании новых впечатлений, неожиданных механик и более свободного подхода к дизайну боев.

При этом разработчики старались сохранить баланс между сложностью и доступностью. По словам Йокозавы, главной целью стало создание сражений, в которых преодоление умеренных испытаний приносит игрокам настоящее чувство достижения.

На фоне неоднозначной реакции сообщества на Dawntrail именно Arcadion многие называют одной из сильнейших рейдовых серий в истории Final Fantasy XIV. Судя по словам разработчиков, этот опыт станет ориентиром и при создании рейдов для следующего крупного дополнения Evercold.