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Final Fantasy 14 Online 26.08.2013
Ролевая, Мультиплеер, Фэнтези
7.1 289 оценок

Square Enix перенесла дополнение Final Fantasy 14: Evercold на 23 февраля 2027 года

KoRnEr KoRnEr

На Final Fantasy Fan Fest Japan продюсер и директор Final Fantasy 14 Наоки Ёсида, которого фанаты называют Ёси-П, подтвердил перенос дополнения Evercold. Новая официальная дата релиза — 23 февраля 2027 года, ранний доступ начнётся 19 февраля. Предзаказы стартуют 4 ноября — в тот же день, что и выход главного конкурента, World of Warcraft Forever (вероятно, совпадение).

Февраль 2027 года обещает быть насыщенным: в этом месяце ожидаются GTA 6, Fable, God of War: Laufey, Persona 4 Revival, Metro 2039 и другие крупные релизы.

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Покупатели получат:

  • миньона Коттра из новой пушистой кошачьей расы;
  • пару серёжек;
  • ранний доступ.

Все издания перечислены на официальном сайте. Отдельно отмечается, что ездовое животное из Final Fantasy 13 может соблазнить потратить значительную сумму.

Дополнение внесёт несколько изменений в популярную онлайн-игру:

  • Система Evolved — упростит панели быстрого доступа к способностям и переработает систему профессий.
  • Новая профессия Зефир — дальнобойный боец с смертоносной птицей-питомцем. Первый квест для профессии Зефира должен появиться в Гридании с начальным уровнем 90 после выхода патча 8.0.
  • Кроссовер с Final Fantasy 7 Remake в новом рейде.

Ранее сообщалось, что ажиотаж вокруг Final Fantasy 7 Rebirth и Final Fantasy 14 Evercold принёс Square Enix прибыль более чем на 88%.

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