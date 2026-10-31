Square Enix перенесла дополнение Final Fantasy 14: Evercold на 23 февраля 2027 года

На Final Fantasy Fan Fest Japan продюсер и директор Final Fantasy 14 Наоки Ёсида, которого фанаты называют Ёси-П, подтвердил перенос дополнения Evercold. Новая официальная дата релиза — 23 февраля 2027 года, ранний доступ начнётся 19 февраля. Предзаказы стартуют 4 ноября — в тот же день, что и выход главного конкурента, World of Warcraft Forever (вероятно, совпадение).
Февраль 2027 года обещает быть насыщенным: в этом месяце ожидаются GTA 6, Fable, God of War: Laufey, Persona 4 Revival, Metro 2039 и другие крупные релизы.
Покупатели получат:
- миньона Коттра из новой пушистой кошачьей расы;
- пару серёжек;
- ранний доступ.
Все издания перечислены на официальном сайте. Отдельно отмечается, что ездовое животное из Final Fantasy 13 может соблазнить потратить значительную сумму.
Дополнение внесёт несколько изменений в популярную онлайн-игру:
- Система Evolved — упростит панели быстрого доступа к способностям и переработает систему профессий.
- Новая профессия Зефир — дальнобойный боец с смертоносной птицей-питомцем. Первый квест для профессии Зефира должен появиться в Гридании с начальным уровнем 90 после выхода патча 8.0.
- Кроссовер с Final Fantasy 7 Remake в новом рейде.
Ранее сообщалось, что ажиотаж вокруг Final Fantasy 7 Rebirth и Final Fantasy 14 Evercold принёс Square Enix прибыль более чем на 88%.