Square Enix показала новые регионы Final Fantasy XIV: Evercold в свежем трейлере

Разработчики из Square Enix продолжают знакомить поклонников Final Fantasy XIV с миром предстоящего дополнения Evercold. На этот раз компания опубликовала трейлер под названием More Locales from the Fourth, посвящённый новым территориям, которые игроки смогут исследовать.

В отличие от предыдущих роликов, сосредоточенных на отдельных локациях и подземельях, свежее видео демонстрирует сразу несколько разнообразных областей. Разработчики предлагают оценить окружение и пейзажи, которые станут частью нового приключения.

Судя по названию трейлера, показанные территории связаны с Четвёртым миром (the Fourth). Однако подробности о его истории, обитателях и роли в сюжете Evercold Square Enix пока не раскрывает.

Ранее разработчики уже представили регионы Skiðblaðnir и Sessrymnir, связанные со стихиями ветра и земли, а также продемонстрировали некоторые новые подземелья.

Evercold выйдет 23 февраля 2027 года на PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Mac и PC в Steam.