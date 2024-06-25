Square Enix просит игроков раннего доступа Final Fantasy 14: Dawntrail воздержаться от спойлеров

Новое крупное расширение для Final Fantasy 14: Dawntrail, выходящее спустя 2,5 года после Endwalker, уже почти готово. Компания сообщила, что ранний доступ начнется для владельцев предзаказов 28 июня. На консолях отдельный код не потребуется, так как игроки будут зарегистрированы автоматически.

Официально для всех игроков расширение стартует 2 июля. Как обычно бывает в случае с ранним доступом, существует риск появления спойлеров. Команда разработчиков уточнила, что нет никаких ограничений на контент, который игроки могут публиковать или транслировать. Однако она попросила пользователей раннего доступа "быть внимательными и стараться избегать публикации материалов, связанных со спойлерами, поскольку есть игроки, которые могут начать игру после официального запуска или играть в своем собственном темпе".

Final Fantasy 14: Dawntrail выйдет на PC, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Действие игры разворачивается на новом континенте Турал, он же Новый мир, и игроки встретят новые цивилизации, города и фракции. Кроме того, в игре появятся новые подземелья и рейды, а также два новых класса — Гадюка и Пиктомант.