Square Enix запустила акцию для поклонников Final Fantasy 14, которые давно не заходили в игру. С 16 ноября все, кто не оплачивал подписку последние 150 дней (около пяти месяцев) могут получить 30 дней бесплатного игрового времени. Это хорошая возможность пройти актуальное дополнение Dawntrail перед выходом следующего крупного аддона в 2027 году.

Активировать бонусные 30 дней можно до 14 января 2027 года. Если выбрать удачный момент, бесплатный период захватит релиз нового дополнения Evercold за 45 долларов, которое выйдет 23 февраля. Все условия акции опубликованы на официальном сайте Square Enix.

Многие игроки покинули проект после финала Endwalker и так и не вернулись ради Dawntrail. Чтобы облегчить им возвращение, разработчики также добавили в магазин новый предмет Tales of Adventure за 10 долларов. Он позволяет автоматически пропустить основной сюжет Dawntrail и сразу перейти от концовки Endwalker к патчу 7.5 «In Fate’s Footsteps», который служит прологом к Evercold.

Хотя дополнение Dawntrail получило смешанные отзывы и многие советуют его пропустить, для фанатов сюжета бесплатный месяц станет отличным поводом оценить историю самостоятельно. Тем более что в истории Final Fantasy 14 уже были как культовые аддоны вроде Heavensward и Shadowbringers, так и более спорный Stormblood.