Свежий патч для Final Fantasy 14 заметно ускорил загрузки на Nintendo Switch 2

Компания Square Enix выпустила техническое обновление для Final Fantasy 14, сфокусированное на улучшении работы игры для владельцев Nintendo Switch 2. Главное изменение — глубокая оптимизация обработки данных, благодаря которой экраны загрузки во время миссий стали проходить существенно быстрее.

Помимо этого, свежий патч исправил критический сбой в системе распознавания ввода на Switch 2. Ранее игроки, управлявшие персонажем исключительно через сенсорный экран, ошибочно помечались системой как неактивные и автоматически исключались из квестов. Вдобавок на этой платформе программисты наладили работу внутриигрового рекордера (Duty Recorder) и скорректировали механику прицеливания в популярном аттракционе «Air Force One» в развлекательном комплексе Gold Saucer.

Остальная часть масштабного обновления коснулась общего улучшения игрового процесса MMORPG на всех уровнях. Разработчики ликвидировали «фантомные» анимации способностей, починили визуальные эффекты у оружия и устранили баги с некорректным отображением элементов одежды на персонажах некоторых рас и полов. Также были исправлены технические ошибки в миссиях, динамических событиях FATE и опасных критических столкновениях в зоне Occult Crescent.

Опробовать обновленную версию Final Fantasy 14 можно уже сейчас, скачав игру в Nintendo eShop.