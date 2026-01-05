В Final Fantasy XIV планируются больше возможностей для кастомизации персонажей и другие изменения

Режиссёр и продюсер Final Fantasy 14 Наоки "Йоши-Пи" Йошида заявил во время недавнего обсуждения, что команда разработчиков рассматривает больше вариантов для кастомизации персонажей, но не уточнил, что именно будет изменено. Он отметил, что необходимая техническая база для этого уже готова.

Йошида также сообщил, что некоторые изменения, предложенные игроками, такие как улучшение Режима проводника (Explorer Mode), были учтены для будущих обновлений игры. Кроме того, он добавил, что корейская версия Final Fantasy 14 будет доступна наравне с глобальными и китайскими к моменту выхода патча 7.5, который должен выйти весной 2026 года. С патчем 7.5 также станет доступен следующий Ultimate-рейд и другие нововведения, включая ограниченную профессию "Повелитель зверей" (Beastmaster). Кроме того планируется добавить торговца, у которого можно будет приобретать старые реликтовые оружия, что должно помочь игрокам освободить место в инвентаре.

Комментарии Йошиды появились вскоре после того, как 16 декабря в Final Fantasy 14 был выпущен патч 7.4 "Into the Mist" (В туман). Обновление контента привнесло новую главу основного сюжета, посвящённую Девятому осколку, финал полюбившейся фанатам серии рейдов Arcadion, а также некоторые изменения в балансе профессий, в результате которых Gunbreaker и Red Mage получили неожиданные корректировки.

Однако обновление 7.4 для Final Fantasy 14 было омрачено постоянными проблемами с сервером, из-за которых некоторые игроки в Северной Америке время от времени отключались от игры. Несмотря на то, что разработчики игры выпустили рождественский патч для устранения некоторых ошибок, проблемы с серверами, затрагивающие дата-центры Aether, Primal, Crystal и Dynamics, оставались постоянной проблемой для сообщества.

Ранее Йошида намекнул на выход версии Final Fantasy 14 для Nintendo Switch 1/2