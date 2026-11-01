В Final Fantasy XIV появятся герои и мотивы "Евангелиона" - представлен тизер необычного кроссовера

Компания Square Enix анонсировала сотрудничество Final Fantasy XIV с культовым аниме «Евангелион» (Neon Genesis Evangelion). Кроссоверу под названием Ghosts of Desire посвятили короткий тизер с японской озвучкой.

Главной особенностью события станет новая серия альянсовых рейдов, вдохновлённых вселенной «Евангелиона». Над её созданием разработчики работают при творческом участии студии khara, известной по фильмам Rebuild of Evangelion.

Пока авторы ограничились небольшим тизером и не раскрыли подробности будущих сражений. В частности, неизвестно, какие именно персонажи и элементы аниме появятся в игре и как они будут связаны с историей Final Fantasy XIV.

Кроссовер приурочен к предстоящему дополнению Evercold, релиз которого запланирован на 23 февраля 2027 года.