В Final Fantasy XIV стартовала акция с бесплатным доступом для вернувшихся игроков

Издательство Square Enix объявило о запуске специальной акции для поклонников MMORPG Final Fantasy XIV, которые хотели бы вернуться в игру, но не планировали сразу оплачивать подписку. Разработчики предлагают пользователям возможность бесплатно посещать игровой мир в течение ограниченного периода времени.

Акция уже началась и продлится с 9 января 2026 года до 9 февраля 2026 года. В рамках этого события игроки могут получить до 96 часов игрового времени. Важно отметить, что таймер запускается в момент первого входа в систему и не останавливается, даже если пользователь выходит из игры. Таким образом, бесплатный период завершится ровно через четверо суток после активации.

Для участия в кампании необходимо соблюдение нескольких условий. У пользователя должна быть учетная запись с полной версией игры, но без активной подписки на данный момент. Кроме того, с даты окончания последней подписки или бесплатного игрового времени должно пройти минимум 30 дней.

Представители компании заявляют, что акция призвана познакомить широкую аудиторию с контентом недавнего обновления 7.4. Патч привнес изменения в баланс классов, усилив целителей и многих бойцов, а также скорректировав способности танков. Игрокам предлагается оценить новое испытание Doomtrain и рейдовое подземелье Arcadion Heavyweight. Также обновление позволило использовать любые предметы для изменения внешнего вида персонажа вне зависимости от класса. Это отличный шанс для ветеранов оценить текущее состояние проекта перед принятием решения о продлении абонемента.