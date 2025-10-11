В Final Fantasy XIV стартует хэллоуинский ивент All Saints' Wake

Разработчики популярной MMORPG Final Fantasy XIV анонсировали ежегодное хэллоуинское событие All Saints' Wake, которое пройдёт с 17 октября по 4 ноября 2025 года.

Главным содержанием ивента станет временное задание «Frights of Fancy» с участием тыквоголового призрака. За его выполнение игроки получат новое ездовое животное Амбуларио и праздничный постер.

Напомним, что недавно Final Fantasy XIV получила масштабное обновление 7.35 и кроссовер с Monster Hunter Wilds. Игрокам предстоит выполнить серию эксклюзивных испытаний в сопровождении котика Фелина, раскрывая таинственные обстоятельства охоты на Белого Призрака.

Коллаборация с Monster Hunter Wilds стартовала ещё 29 сентября. Интересно, что в самой серии Final Fantasy насчитывается более 15 основных игр, а MMORPG Final Fantasy XIV является одной из самых успешных в жанре, регулярно получая высокие оценки игроков и критиков.