Ведущий дизайнер сражений Final Fantasy XIV готовит "нечто новое" для будущих патчей

Ведущий дизайнер боевого контента Final Fantasy XIV, Масаки Накагава, известный в сообществе как Мистер Озма, объявил о работе над крупным обновлением для серии патчей 7.5x. Он описал будущий контент как нечто новое и свежее для MMORPG.

В то же время Накагава подтвердил, что не участвует в создании финальной части рейда Аркадион, которая выйдет в обновлении 7.4. Над этим рейдом, по его словам, трудится другая команда разработчиков. Его собственная работа после завершения задач для патча 7.3 полностью сосредоточена на контенте для серии 7.5x, запланированной на 2026 год.

Хотя конкретные детали проекта пока не разглашаются, Накагава заверил, что вкладывает в него все свои силы, чтобы игроки смогли получить по-настоящему новый опыт. Среди возможных нововведений, ожидаемых в обновлениях 7.5, значатся новый ультимативный рейд и ограниченная профессия Повелителя зверей.

Дизайнер также подчеркнул, что его основной целью является создание увлекательного контента, а не просто повышение сложности. Он считает, что удовольствие от игры значительно важнее, чем сложность сама по себе, и этот принцип является основой его подхода к разработке.