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Final Fantasy 14 Online 26.08.2013
Ролевая, Мультиплеер, Фэнтези
7.4 259 оценок

Вышел релизный трейлер аддона Final Fantasy 14 - Dawntrail

ltdx
Новости

Square Enix выпустила увесистый релизный трейлер дополнения Dawntrail для Final Fantasy 14, который длится более четырех минут и освещает наиболее яркие сюжетные моменты.

Dawntrail — это уже пятый по счету аддон для Final Fantasy 14, многопользовательской ролевой игры, доступной на PC, PS4, PS5, а также Xbox Series. В новом приключении игроки отправляются на Турал, континент за морем, чтобы принять участие в обряде преемственности и определить следующего лидера Туллиеллаля. Они будут защищать Вук Ламата, одну из дочерей нынешнего лидера. К ним присоединяются союзники из Эорзеи, поддерживающие разных кандидатов. Помимо добавления новых областей, в дополнении увеличили максимальный уровень развития, представили два новых класса персонажей, а также новую игровую расу.

Мультиплатформенный релиз Dawntrail состоится 2 июля.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Kotius

Это когда он (Cactuar) до таких размеров прокачался? Помню ж был ещё таким мелким...

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