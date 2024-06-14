Вышел релизный трейлер аддона Final Fantasy 14 - Dawntrail

Square Enix выпустила увесистый релизный трейлер дополнения Dawntrail для Final Fantasy 14, который длится более четырех минут и освещает наиболее яркие сюжетные моменты.

Dawntrail — это уже пятый по счету аддон для Final Fantasy 14, многопользовательской ролевой игры, доступной на PC, PS4, PS5, а также Xbox Series. В новом приключении игроки отправляются на Турал, континент за морем, чтобы принять участие в обряде преемственности и определить следующего лидера Туллиеллаля. Они будут защищать Вук Ламата, одну из дочерей нынешнего лидера. К ним присоединяются союзники из Эорзеи, поддерживающие разных кандидатов. Помимо добавления новых областей, в дополнении увеличили максимальный уровень развития, представили два новых класса персонажей, а также новую игровую расу.

Мультиплатформенный релиз Dawntrail состоится 2 июля.