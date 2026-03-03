ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 14 Online 26.08.2013
Ролевая, Мультиплеер, Фэнтези
7.2 281 оценка

Японские блоги по Final Fantasy 14 закрываются после жалоб Square Enix на харассмент

Extor Menoger Extor Menoger

Компания Square Enix урегулировала конфликт с администратором японского блога Netoge Breaking News, который ранее назывался FF14 Breaking News. Поводом стала публикация, порочащая социальный статус разработчиков Final Fantasy 14.

Представители Square Enix связались с провайдером хостинга Livedoor и получили контактные данные владельца сайта. Участники конфликта пришли к соглашению: администратор опубликовал извинения, ресурс был закрыт, а разработчикам выплачена компенсация, сумма которой не разглашается. В своем обращении автор блога отметил, что глубоко сожалеет о доставленных неудобствах и не имел намерений нарушать права сотрудников компании.

Эти действия соответствуют обновленной политике Square Enix по борьбе с преследованием сотрудников, которая была принята в январе 2025 года. Новые правила запрещают оскорбления, угрозы и клевету в адрес создателей игр. Аналогичные меры ранее ввели и другие японские студии, включая Capcom и Sega.

Вскоре после этого о прекращении работы объявил еще 1 крупный новостной блог по игре под названием Umadori News. Его владелец объяснил решение возросшей ответственностью и опасениями, что аудитория закрытого Netoge News перейдет к нему, а модерация токсичных комментариев станет невозможной по причине обхода блокировок по IP.

Кроме того, автор Umadori News признался, что за 13 лет работы над сайтом его интерес к Final Fantasy 14 угас. Он также выразил опасение, что хостинг Livedoor может передать его данные Square Enix в случае появления сомнительных комментариев пользователей, добавив, что надеется посмеяться над этим, если ситуация станет новостью через 2 или 3 месяца.

