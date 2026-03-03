Японские блоги по Final Fantasy 14 закрываются после жалоб Square Enix на харассмент

Компания Square Enix урегулировала конфликт с администратором японского блога Netoge Breaking News, который ранее назывался FF14 Breaking News. Поводом стала публикация, порочащая социальный статус разработчиков Final Fantasy 14.

Представители Square Enix связались с провайдером хостинга Livedoor и получили контактные данные владельца сайта. Участники конфликта пришли к соглашению: администратор опубликовал извинения, ресурс был закрыт, а разработчикам выплачена компенсация, сумма которой не разглашается. В своем обращении автор блога отметил, что глубоко сожалеет о доставленных неудобствах и не имел намерений нарушать права сотрудников компании.

Эти действия соответствуют обновленной политике Square Enix по борьбе с преследованием сотрудников, которая была принята в январе 2025 года. Новые правила запрещают оскорбления, угрозы и клевету в адрес создателей игр. Аналогичные меры ранее ввели и другие японские студии, включая Capcom и Sega.

Вскоре после этого о прекращении работы объявил еще 1 крупный новостной блог по игре под названием Umadori News. Его владелец объяснил решение возросшей ответственностью и опасениями, что аудитория закрытого Netoge News перейдет к нему, а модерация токсичных комментариев станет невозможной по причине обхода блокировок по IP.

Кроме того, автор Umadori News признался, что за 13 лет работы над сайтом его интерес к Final Fantasy 14 угас. Он также выразил опасение, что хостинг Livedoor может передать его данные Square Enix в случае появления сомнительных комментариев пользователей, добавив, что надеется посмеяться над этим, если ситуация станет новостью через 2 или 3 месяца.